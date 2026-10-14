Greenpeace cuelga una pancarta gigante en la Eurocámara contra el aumento de precios de la energía

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Bruselas, 14 oct (EFE).- Decenas de activistas de Greenpeace procedentes de 17 países treparon a uno de los edificios de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y descolgaron una pancarta gigante con el lema "Guerras, pobreza, crisis climática: Quemar el gas roba nuestro futuro", para que la UE proteja a los ciudadanos de la subida de los precios de la energía.

La protesta se produce este miércoles en la víspera de una cumbre de líderes comunitarios en la capital belga, en la que debatirán el incremento del precio de la energía y la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, en un contexto de aumento de las facturas energéticas y tras un verano marcado por graves catástrofes climáticas en todo el continente, explicó la ONG en un comunicado.

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Greenpeace Bélgica ha publicado recientemente nuevas estimaciones, según las cuales el aumento de los precios de la energía ha supuesto un coste adicional de 61.500 millones de euros para los hogares de la UE entre marzo y agosto, en comparación con los mismos meses de 2021, lo que supone, de media, 50 euros más al mes por hogar en la UE.

El activista de la organización ecologista Thomas Gelin dijo a EFE que la acción iba encaminada a que los legisladores comunitarios "protejan a los hogares europeos del incremento de los precios de la energía" y a que, más a largo plazo, desarrollen una hoja de ruta para que se vaya eliminando progresivamente el gas en el bloque para 2035.

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"Y contar con una política de seguridad energética basada en una transición total hacia las energías renovables, y no limitarse a buscar nuevos proveedores de gas por todo el mundo, como se está haciendo actualmente", apostilló.

Gelin dejó claro que, a corto plazo, se necesita un plan de emergencia para "ayudar a los hogares que tienen dificultades para pagar estas facturas cada vez más elevadas".

"Pero la solución a largo plazo consiste en apostar decididamente por las energías renovables, para dejar de cometer el mismo error una y otra vez de limitarse a buscar más gas en distintos lugares del mundo. Cuando vemos eso, lo que ocurre es que acabamos teniendo otra crisis energética cada dos años", consideró.

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Así, indicó que llevan tiempo solicitando estas medidas a representantes de la Comisión Europea y a eurodiputados, aunque saben que "hay otras entidades, en particular grupos de presión del petróleo y el gas, que se esfuerzan mucho por impedir que esta transición se lleve a cabo".

En paralelo, activistas de Extinction Rebellion Bélgica y otros colectivos se reunieron en la plaza de Luxemburgo, frente a la sede de la Eurocámara, donde el grupo de protesta Red Rebels llevó a cabo una actuación que simbolizaba la pérdida y la destrucción provocadas por la crisis climática derivada del uso de combustibles fósiles, señaló Greenpeace.

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Responsables de Extinction Rebellion desplegaron, asimismo, una gran pancarta en el interior del Parlamento Europeo en la que se leía "El gas mata", aseguró la organización.