Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 oct (10.00 GMT)

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Madrid, 14 oct (EFE).-

Kiev.- Al menos tres personas murieron y más de veinte resultaron heridas en la madrugada del miércoles en la capital ucraniana, en nuevos ataques rusos dirigidos contra infraestructuras energéticas y algunos edificios residenciales, según informó en su canal de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

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Mikhmas (Palestina).- Colonos israelíes han atacado a la comunidad beduina de Khallet al-Sidra que se encuentra en Mikhmas, cerca de Ramala, según la agencia de noticias palestina Wafa, al menos dos palestinos resultaron heridos y varios hogares y vehículos fueron incendiados.

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Jerusalén.- Los ministros de Exteriores de Israel y Colombia inauguran la embajada del país americano en Jerusalén, 46 años después de sacarla de la ciudad, como parte del giro que se está produciendo en Latinoamérica con los triunfos de candidatos conservadores en varios países.

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Keelung (Taiwán).- Taiwán afirmó este miércoles que planea invertir hasta 4.400 millones de dólares en el proyecto de gas natural licuado de Alaska (EE.UU.), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que la isla comprará durante veinte años el 30 % del gas procedente de la iniciativa.

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Bruselas.- Activistas de Greenpeace realizaron una acción este miércoles frente al Parlamento Europeo en Bruselas, en protesta por la contaminación y la subida de los precios del gas y el petróleo.

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Barcelona (España).- La Policía Nacional ha desarticulado en Sabadell (Barcelona) una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos en Europa, y ha detenido a cuatro personas, entre ellas, al líder de la banda.

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alm/EFE

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