El primer ministro británico recibe a Zelenski y promete acelerar la entrega de misiles

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Londres, 14 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, recibe este miércoles en su residencia de Downing Street, en Londres, al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien prometerá acelerar la entrega de misiles de defensa aérea y la preparación de nuevas sanciones contra Rusia, informaron fuentes oficiales.

En el encuentro, el líder laborista reafirmará el apoyo inquebrantable del Reino Unido a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, precisa un comunicado oficial.

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La presencia de Zelenski en Londres coincide con la petición del Reino Unido a sus aliados internacionales para endurecer las sanciones contra Rusia y aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, para que respete el alto el fuego energético que fue recientemente anunciado por Estados Unidos.

La visita coincide, además, con el refuerzo del apoyo británico a Ucrania, que incluye el envío de misiles tierra-aire por valor de 45 millones de libras (53,1 millones de euros) y el mantenimiento de los planes para prohibir totalmente los servicios marítimos relacionados con las exportaciones rusas de gas natural licuado (GNL).

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Además, el Reino Unido acelerará la entrega de misiles ligeros polivalentes británicos (LMM, por sus siglas en inglés), que han demostrado una gran eficacia contra los drones a reacción utilizados para atacar objetivos más allá de las líneas del frente en Ucrania, alcanzando incluso Kiev y otras zonas alejadas del conflicto.

Estos drones son más rápidos y pueden volar a mayor altitud, lo que dificulta su detección antes de que impacten contra sus objetivos.

"Nuestro firme apoyo a Ucrania es vital para garantizar nuestra seguridad aquí en el Reino Unido y asegurar que quienes están en el frente cuenten con el equipo necesario para hacer retroceder a Rusia. Mi mensaje al pueblo ucraniano no podría ser más claro: estamos con vosotros el tiempo que haga falta, y redoblaremos y aceleraremos nuestro apoyo a su valiente lucha por la paz en Europa", señaló Burnham en el comunicado divulgado hoy.

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Subrayó que no se puede permitir que la agresión de Rusia triunfe en Europa.

Esta es la segunda visita que hace Zelenski al Reino Unido bajo el mandato de Burnham, quien asumió el poder el pasado julio tras la dimisión del exprimer ministro Keir Starmer.

Además, la presencia del presidente ucraniano en la capital británica tiene lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera un nuevo liderazgo en Ucrania.