ASML gana un 57% más hasta septiembre y advierte de que el aumento de la demanda desborda su capacidad

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ASML obtuvo un beneficio neto de 10.635 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que implica una mejora del 57% respecto del resultado anotado por la empresa en el mismo periodo de 2025, según ha informado el fabricante neerlandés de máquinas de litografía para la manufactura de microchips, que ha advertido de que no podrá cubrir completamente la demanda para 2027 y 2028.

Las ventas de ASML alcanzaron hasta septiembre los 29.755 millones de euros, un 29,7% más que un año antes, incluyendo un aumento del 25,6% en la comercialización de sistemas, con 21.217 millones, mientras que la de servicios sumó 8.538 millones, un 40,9% más.

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Solo entre julio y septiembre, el beneficio neto de ASML creció un 133%, hasta 4.960 millones de euros, mientras que las ventas netas aumentaron un 55,2% interanual, hasta un récord de 11.662 millones.

"Nuestros clientes siguen incrementando sus previsiones de demanda de equipos a corto y medio plazo, impulsados principalmente por sus perspectivas sobre el tamaño y la duración de las inversiones relacionadas con la IA", ha comentado Christophe Fouquet, presidente y consejero delegado de ASML, añadiendo que, algunos clientes, están mostrando interés en realizar pedidos para 2029 e incluso 2030.

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"Con una visibilidad tan sólida y un volumen de pedidos que sigue aumentando trimestre tras trimestre este año, prevemos que nuestro suministro, tal como está planificado actualmente para 2027 y 2028, no cubrirá completamente la demanda de nuestros clientes", ha advertido, por lo que la compañía estudia formas de aumentar la capacidad para 2028 más allá del incremento del 30% comunicado anteriormente.

De este modo, ASML ha vuelto a elevar su pronóstico de ventas netas y ahora espera que oscilen entre 14.200 y 15.200 millones de euros en el cuarto trimestre, con un margen bruto de alrededor del 57%, mientras que para el conjunto del ejercicio anticipa ventas de entre 44.000 y 45.000 millones, con un margen bruto en torno al 56%.

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