El descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantendrá en noviembre

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Madrid, 14 oct (EFE).- El fuerte encarecimiento de los carburantes en septiembre ha activado la cláusula prevista en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, por lo que el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantendrá en el mes de noviembre.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos de inflación de septiembre, un mes en el que el gasóleo se encareció un 34 % y la gasolina, un 27 %, muy por encima del umbral del 15 % que había fijado el Gobierno en tercer paquete anticrisis aprobado en septiembre para activar nuevos descuentos.

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Este real decreto ley, que se someterá a convalidación el próximo viernes, estableció un descuento decreciente en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a la gasolina y el diésel, de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

Según recogió el propio decreto, esta reducción progresiva podía verse interrumpida "si por circunstancias extraordinarias" la gasolina o el gasóleo se encarecían más de 15 % en septiembre, como finalmente ha ocurrido.

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Así, el descuento se mantendrá en 20 céntimos por litro en noviembre para después bajar a 13 céntimos por litro en diciembre, aunque si los carburantes vuelven a subir más de un 15 % en octubre, la rebaja seguirá siendo de 20 céntimos por litro en diciembre. EFE