Crónica del Real Betis - Oporto, 3-2

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El Real Betis venció (3-2) al Oporto este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones celebrada en el Estadio de La Cartuja, un emocionante regreso a la elite ante su público sobre todo en un segundo tiempo donde llegaron todos los goles, atado en el minuto 84 de penalti convertido por Isco.

El equipo de Manuel Pellegrini alargó su gran arranque de temporada, con un Ángel Ortiz graduado con el primer equipo en la banda derecha. El canterano firmó una exhibición en el lateral derecho y forzó el penalti que supuso el dos de dos en Champions. El Betis, también lanzado en Liga, doblegó a un Oporto invicto en su liga que remontó el tanto inicial de Abde en un loco segundo tiempo.

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El regreso a campo verdiblanco de la Champions más de 20 años después fue una explosión de alegría, cánticos y fútbol, con los de Pellegrini desplegando una versión vertical y poderosa que encerró al Oporto. Pese al físico luso, fue el Betis el equipo que mandó y presionó arriba para robar y generar peligro.

Abde fue un puñal por la banda izquierda y los locales atacaron con muchos efectivos, profundos los laterales y dueños del centro del campo, aunque faltó la puntería. El internacional marroquí la tuvo nada más empezar, y también Marc Roca, en un monólogo que fue capaz de romper en un par de ocasiones el Oporto para tener incluso las ocasiones de gol más claras.

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También Nelson Deossa rozó el tanto bético con un duro disparo en el primer tiempo, pero el Betis se salvó de un error de Álvaro Valles y después de Natan, con un balón al larguero de André Silva. Justo antes del descanso, el árbitro Clément Turpin, con ayuda del VAR, anuló un gol a los visitantes por una mano de Borja Sainz que nadie había visto.

Los de Pellegrini tuvieron que dar por bueno el empate con esos dos sustos mayores, aunque la última fue para Isco, otro desborde de Abde, que sacó la defensa bajó la línea de gol. Para el segundo tiempo, el Betis repitió el guion y, esta vez, la ocasión a los dos minutos sí entró: golazo a la escuadra de Abde (1-0).

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El Oporto sufrió de nuevo el vendaval, con balón al poste de Antony, pero a balón parado resucitó el cuadro luso, una falta de Gabri Veiga que no atajó bien Valles. El centrocampista español ganó protagonismo en esa zona ante Isco y, con los cambios, terminó de resurgir el equipo visitante. El también español Samu, recién entrado, firmó el 1-2, un golazo tras una pared en la frontal.

Los de Pellegrini encajaron mal el golpe, desbordados por el campeón del Portugal. Sin embargo, ante la exigencia de una Champions que echaban de menos, el Betis no tiró la toalla, y logró el 2-2 en una jugada aislada finalizada por el 'Chucho' Hernández. Los cambios también funcionaron en los locales y, con el viento de nuevo a favor, Ortiz forzó el penalti del 3-2 de Isco. Valles se redimió con un paradón y la temporada verdiblanca siguió su fiesta.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 3 - OPORTO, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL BETIS: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca (Bernal, min.87), Deossa (Ceballos, min.62); Antony, Isco (Fornals, min.87), Abde (Riquelme, min.90) y Parrott (Cucho, min.62).

OPORTO: Diogo Costa; Fernandes (Costa, min.59), Rosario, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Gabri Veiga (Hwang In-Beom, min.71); Borja Sainz (Pietuszewski, min.59), André Silva (Samu, min.56) y Pepe (Giménez, min.85).

--GOLES:

1 - 0, min.47, Abde.

1 - 1, min.54, Veiga.

1 - 2, min.61, Samu.

2 - 2, min.74, Cucho.

3 - 2, min.84, Isco (penalti).

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Deossa (min.56), Abde (min.56), Ceballos (min.77) y Ortiz (min.93) por parte del Betis. Y a André Silva (min.56), Varela (min.74) y Giménez (min.86) en Oporto.

--ESTADIO: La Cartuja.