Argentina y Brasil restringen el acceso a las Cataratas del Iguazú por la crecida del río

Guardar

(Actualiza con medidas restrictivas también de los administradores del Parque en Brasil)

Buenos Aires/Río de Janeiro, 13 oct (EFE).- Las autoridades del Parque Nacional del Iguazú tanto de Argentina como de Brasil anunciaron este martes restricciones de acceso a los principales circuitos de sus reconocidas cataratas para la jornada del miércoles, debido a una fuerte crecida del río atribuida a las intensas precipitaciones por el fenómeno climático de El Niño.

PUBLICIDAD

Según un comunicado de la administración del parque en Argentina y de la empresa concesionaria Iguazú Argentina, la circulación por los circuitos Inferior y Superior del parque estará restringida este miércoles debido a que las previsiones apuntan a un caudal superior a los niveles considerados seguros para transitar por las pasarelas y balcones.

"Mientras continúe esta situación especial, el acceso a senderos y pasarelas que conducen a los saltos estará inhabilitado según el protocolo de seguridad vigente", explicó el texto.

La concesionaria responsable de la gestión turística del parque en Brasil, situado en Foz do Iguaçu, en el sureño estado de Paraná, restringió -por su parte- el acceso de turistas a la pasarela que permite acercarse en el medio del río a las cataratas del lado brasileño, una de sus principales atracciones.

PUBLICIDAD

La amenazadora crecida del río Iguazú, que ha alcanzado su mayor caudal del año, tras varios días de intensas lluvias, también obligó a los administradores del Parque brasileño a retirar este martes las barandillas de protección de la pasarela suspendida, para facilitar el paso del agua y evitar que el río termine arrastrándola.

La decisión en ambos países se produce después de que en la víspera las autoridades activaran un protocolo preventivo ante una fuerte crecida del Iguazú, cuyo caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, y restringieran temporalmente la circulación de visitantes por los sectores turísticos de sus parques.

PUBLICIDAD

La previsión es que el volumen pueda llegar a los trece millones de litros por segundo el miércoles, frente a una media habitual de 1,5 millones de litros por segundo.

"Los analistas del fenómeno meteorológico El Niño-Oscilación del Sur pronostican nuevos pulsos de crecidas intermitentes en los principales ríos de la región, una dinámica que se repetirá durante el período de lluvias estacionales hasta que se estabilicen las cuencas hídricas de la macrozona trinacional Iguazú", según el comunicado del parque argentino, en referencia a la región fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay.

PUBLICIDAD

Pese a las restricciones, el miércoles funcionarán con normalidad en Argentina el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y los establecimientos gastronómicos y comerciales del parque. También estará habilitada la excursión náutica Gran Aventura, según anticipó el anuncio oficial.

En Brasil el parque también continúa abierto a los visitantes, pero con las restricciones para el paso por la pasarela que lleva a los turistas hasta el centro del río y de otros espacios turísticos, entre ellos el Circuito São João y el Espacio Usina, cuyos muebles y equipos fueron retirados para evitar daños.

PUBLICIDAD

Las cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Brasil y comparten el sistema de saltos de agua con Argentina. EFE

(Foto) (Video)