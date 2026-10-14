Al menos 20 muertos, incluidos cuatro niños, en un ataque yihadista en el oeste de Chad

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Yamena, 14 oct (EFE).- Al menos 20 personas, incluidos cuatro niños, murieron este miércoles en un ataque en el oeste de Chad atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram, confirmó a EFE el Ejército de ese país de África central.

Los hechos ocurrieron hacia las 05.00 hora local (04.00 GMT) en el pueblo de Ngouboua Koura, en la provincia del lago Chad, fronteriza con Nigeria, detalló a EFE por teléfono el coronel del Ejército de Tierra Goudja Mouktar, que acudió con sus efectivos al lugar tras el ataque.

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Según su relato, las víctimas, que pertenecían a varias familias, se encontraban en la zona para pescar cuando sufrieron la emboscada, durante la que los terroristas les robaron también el pescado capturado, dinero, teléfonos y otras pertenencias.

"Contabilizamos 20 víctimas: siete mujeres, cuatro niños y nueve hombres", explicó el coronel, al lamentar que las fuerzas armadas no fueron avisadas hasta 30 minutos después del ataque.

"Para entonces -señaló- los atacantes ya se habían esfumado en el bosque", por lo que los militares lanzaron una operación de rastreo para localizar a los terroristas.

Desde hace meses, han aumentado en la provincia del Lago Chad los atentados terroristas, y los aldeanos que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar son atacados con frecuencia.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

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Ambas organizaciones pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según las Naciones Unidas. EFE