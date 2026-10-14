Ahmed Tuizi, del PAM de la primera ministra, nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos

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El político Ahmed Tuizi, del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) de la primera ministra, Fátima Zahra el Mansuri, ha sido elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, en una votación celebrada después de que la jefa de Gobierno anunciara un acuerdo para formar el nuevo Ejecutivo de coalición, integrado por cuatro formaciones.

Tuizi ha obtenido 220 de los 369 votos emitidos, muy por delante de los 59 obtenidos por Dris el Azami el Idrisi, del islamista Partido Justicia y Desarrollo (PDJ), que ha descartado sumarse a las conversaciones de coalición y ha optado por permanecer en la oposición tras la victoria electoral del PAM.

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Así, el diputado del PAM ha contado con el respaldo de los partidos que conformarán la nueva coalición, integrada por su formación, el Partido Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), así como el de parlamentarios de otras formaciones.

Tras la votación, Tuizi ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y ha destacado que su mandato tendrá lugar "en un contexto excepcional" que requiere que todas las formaciones trabajen unidas para defender los intereses de Marruecos, según ha recogido el portal marroquí de noticias Le360.

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"Todos debemos trabajar juntos; la oposición, la mayoría y el conjunto de los parlamentarios, tanto hombres como mujeres, para que esta institución recupere su prestigio, su eficacia y su credibilidad ante los ciudadanos", ha dicho, al tiempo que ha apelado a estar más atentos a las preocupaciones de los ciudadanos.

"Como presidente del Parlamento, me mantengo a la misma distancia de la oposición y de la mayoría, porque presido una institución", ha manifestado Tuizi, quien ha insistido en que su cometido se ancla en el hecho de velar por el respeto de la Constitución y garantizar a los diputados las condiciones necesarias para que lleven a cabo sus funciones.

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Por otra parte, ha destacado la importancia de "movilizar todos los medios diplomáticos para preservar y consolidar los logros" obtenidos por Marruecos en lo relativo al Sáhara Occidental, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara en 2025 una resolución que reconoce el plan de autonomía de Rabat como "la solución más viable" al conflicto.

La elección de Tuizi, quien durante el Gobierno anterior fue presidente del grupo parlamentario del PAM, ha tenido lugar después de que El Mansuri anunciara el acuerdo de coalición, después de ser designada recientemente por el rey Mohamed VI como la primera mujer al frente del Ejecutivo en la historia de Marruecos.

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El nuevo escenario político se deriva de los comicios legislativos en los que el PAM relevó a la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI) como la fuerza más votada de la Cámara de Representantes, al hacerse con 97 escaños, por los 66 del hasta ahora principal partido político, que ha quedado fuera de la nueva coalición.

Las elecciones legislativas en Marruecos, que registraron una participación inferior al 40%, estuvieron marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.

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