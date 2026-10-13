Victoria Federica se refugia en la infanta Elena tras el duro dardo de su ex Gonzalo Caballero

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En un 12 de octubre protagonizado por la aplaudida reaparición de los Reyes Felipe y Letizia junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el desfile de las Fuerzas Armadas y en la posterior recepción a las autoridades en el Palacio Real, la infanta Elena y Victoria Federica han vuelto a desmarcarse de la 'agenda real' para disfrutar de la que ya se ha convertido en una tradición para madre e hija: asistir juntas a la corrida del Día de la Hispanidad en la madrileña plaza de toros de Las Ventas para ver a uno de sus toreros favoritos, José Antonio Morante de la Puebla.

Una cita marcada en rojo en el calendario de los apasionados de la Fiesta Nacional que tampoco se han perdido otros rostros conocidos como el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo; alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a su mujer Teresa Urquijo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Ágatha Ruiz de la Prada de nuevo con su expareja Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'; Carlos Sobera; José Ortega Cano; o Carlos Sainz, en la que la expectación ha estado centrada en la nieta del Rey Juan Carlos tras las duras declaraciones de su exnovio Gonzalo Caballero.

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El pasado viernes el torero asistía a un homenaje al doctor Máximo García Padrós en Las Ventas y, a pesar de la discreción que siempre ha mantenido en torno a su vida privada, sorprendía con su demoledora respuesta cuando la prensa le preguntaba por Victoria Federica, con la que mantuvo un mediático noviazgo en 2019: "Me da un poco igual. Ni la sigo ni sé nada de ella ni quiero saber nada de ella. Es una etapa pasada que prefiero ni recordar. La verdad que no me siento orgulloso de ello" expresaba tajante.

Unas inesperadas palabras a las que la hermana de Froilán ha evitado responder a su llegada a Las Ventas, donde ha dado una lección de elegancia con guiños a la Fiesta Nacional al apostar por un look bicolor con top, chaqueta, bolso y sandalias en color rojo 'España' en sintonía con el de la Infanta Elena, que ha sorprendido con su originalidad con un bolso de rafia con la bandera de España.

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No es el único tema por el que Victoria Federica está en el punto de mira, ya que al margen de las declaraciones de Gonzalo Caballero el programa 'Fiesta' ha revelado que existiría un enfriamiento en la relación de la influencer y Jorge Navalpotro después de un año de relación, y que el motivo de su crisis sería el complicado carácter de la sobrina de Felipe VI.

Titulares sobre su vida sentimental que la joven ha capeado con una sonrisa y refugiándose en la infanta Elena, con la que una vez más ha presumido de su maravillosa sintonia disfrutando juntas en el tendido de una de sus grandes pasiones, los toros, en un día tan señalado como el de la Hispanidad.

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