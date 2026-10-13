México propone a su nueva embajadora en Perú en el marco de la normalización de relaciones bilaterales

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El Gobierno de México ha propuesto a una nueva embajadora en Perú, en el marco de la normalización de relaciones bilaterales después de su restablecimiento en agosto una vez resuelta la crisis en torno a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, quien se refugió en la Embajada mexicana en Lima tras ser condenada como coautora del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo.

El Ministerio de Exteriores mexicano ha indicado que la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, ha dado orden de proponer al Senado el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora en Perú, según un comunicado publicado por la cartera, en el que ensalza su "destacada trayectoria" en el servicio público durante más de 25 años.

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Asimismo, ha reiterado "la plena disposición del Gobierno de México para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Perú, en beneficio de la prosperidad compartida de ambos pueblos y en favor de la integración de América Latina".

México y Perú anunciaron el 7 de agosto su decisión de retomar relaciones diplomáticas tras resolver la crisis en torno a Chávez, que recibió un salvoconducto por parte del Gobierno peruano para que pudiera abandonar el país y llegar a territorio mexicano.

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A principios de noviembre de 2025, la Embajada mexicana en Lima concedió asilo político a Chávez tras ser condenada por su participación en el autogolpe de Estado del expresidente Castillo, lo que supuso el detonante de la ruptura de relaciones entre México y Perú, que venía fraguándose desde hace varios años.

Perú ya había expresado su malestar con México después de que hubieran estado criticando las medidas que se le impusieron a Castillo, cuya familia sí logró el asilo en el país norteamericano. Por su parte, Chávez estuvo refugiada en la Embajada, con su seguridad a cargo de Brasil tras la ruptura de relaciones entre México y Perú.

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