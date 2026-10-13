Tres muertos en un ataque ruso a una zona residencial de la ciudad ucraniana de Járkov

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Kiev, 13 oct (EFE).- Tres personas murieron la pasada noche en la ciudad de Járkov del noreste de Ucrania a consecuencia de un ataque ruso que alcanzó el edificio residencial en el que se encontraban, según ha informado el alcalde, Igor Terejov.

El alcalde ha denunciado también otro ataque llevado a cabo por las fuerzas rusas contra la ciudad en el que ha sufrido daños un edificio de viviendas de varias plantas.

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"Ningún objetivo militar. Edificios residenciales corrientes. Apartamentos donde la gente cenaba, acostaba a los niños, se preparaba para el día siguiente", explicó Terejov sobre el ataque de anoche.

Los cuerpos sin vida de las tres víctimas fueron encontrados por la mañana bajo los escombros por los servicios de emergencia. EFE