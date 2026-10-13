Agencias

Trump descarta que Rusia y China ayuden a Irán y argumenta que "tienen demasiado que perder"

Imagen XHIDFPFJIBGL7P7MCAP2V5DP7M
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este martes que Rusia y China estén ayudando a Irán en el marco del conflicto abierto tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel, antes de argumentar que ambos "tienen demasiado que perder" si dan este paso.

"Veo muchos comentarios de los estúpidos y lunáticos de la izquierda radical diciendo que China y Rusia ayudan a la 'maravillosa' República Islámica de Irán. Si lo hacen, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo hagan en absoluto", ha señalado.

PUBLICIDAD

Así, ha hecho hincapié en que Pekín y Moscú "tienen demasiado que perder" en caso de que aporten esta ayuuda a Teherán. "Lo sabríamos, y lo sabríamos muy rápidamente", ha subrayado el mandatario a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Rusia y China, dos de los principales aliados internacionales de Irán, han pedido en numerosas ocasiones una salida diplomática al conflicto abierto por la citada ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de unas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Victoria Federica se refugia en la infanta Elena tras el duro dardo de su ex Gonzalo Caballero

Victoria Federica se refugia en la infanta Elena tras el duro dardo de su ex Gonzalo Caballero

Ultraortodoxos, 7 de octubre y voto árabe: las claves de la carrera electoral en Israel

Infobae

Bulgaria rescata a la tripulación de un buque atacado con drones en el mar Negro y convoca a embajadora rusa

Bulgaria rescata a la tripulación de un buque atacado con drones en el mar Negro y convoca a embajadora rusa

Filipinas detiene a 76 extranjeros, la mayoría chinos, en redada contra centros de estafas

Infobae

Shakira se despide de su manada en Madrid después de un mes de residencia: "España y Latinoamérica unidas"

Shakira se despide de su manada en Madrid después de un mes de residencia: "España y Latinoamérica unidas"