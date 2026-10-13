Martes, 13 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 13 oct (EFE).-

Jerusalén.- A dos semanas de los comicios generales, Israel arranca hoy la campaña para unas elecciones legislativas históricas, al ser las primeras tras el 7 de octubre de 2023, con un país que aún no ha pasado página y una sociedad profundamente dividida, mientras el Gobierno continúa bombardeando Gaza.

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Roma.- El papa León XIV es hospitalizado hoy en el Policlínico Gemelli de Roma para la operación en la que se le extirpará un nódulo en el pulmón que, según avanzó el propio pontífice el pasado domingo, se ha detectado en fase muy temprana y está bien localizado.

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Kiev - Las hostilidades entre Rusia y Ucrania no cesan, con el hundimiento de un carguero la pasada madrugada muy cerca de las aguas territoriales búlgaras en el mar Negro atribuido al Kremlin y el lanzamiento masivo de drones ucranianos contra Moscú y otras regiones rusas, pese al supuesto acuerdo para una "tregua energética" entre ambos bandos.

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París.- Francia vive una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones convocadas por los sindicatos estudiantiles y profesionales para exigir mejoras en las condiciones educativas, lo que incrementa la presión sobre un Gobierno acuciado por el elevado déficit público.

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Bangkok.- La economía mundial crecerá un 3,1 % en 2026 (una décima más de lo previsto) y avanzará un 3,4 % en 2027, con la guerra de Irán y el aumento de precio de las materias primas restando fuerza al avance económico y la inversión en inteligencia artificial (IA) como amortiguador del impacto del conflicto, según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) difundido hoy.

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Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este martes que la inteligencia artificial (IA) no ha jugado hasta ahora un rol destacable en la economía de Latinoamérica, aun cuando el sector representa casi un tercio del crecimiento del comercio mundial en el último trienio.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y los ministros de Defensa y Economía participan en una conferencia con motivo del Día de los Empresarios 2026.

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Washington/Miami (EE.UU.).- Donald Trump mantiene su atareada agenda de mítines electorales, esta vez con un viaje a la remota Alaska, donde podría decidirse el control del Senado, para evitar la derrota electoral que pronostican las encuestas, al perder el apoyo de votantes independientes e hispanos.

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Sao Paulo (Brasil).- El aspirante presidencial Flávio Bolsonaro visita a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, tras 90 días de prohibición por incumplir medidas del Supremo.

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Sao Paulo (Brasil).- El candidato opositor Flávio Bolsonaro habla sobre sus propuestas económicas ante un grupo de asociaciones empresariales, a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones de Brasil.

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Chitré (Panamá).- Las labores de reparto de ayuda continúan este martes en Panamá tras el terremoto de 7,7 que sacudió el viernes el país, con el reto de llegar a las zonas más remotas que quedaron aisladas por el fuerte seísmo.

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París.- Francia vive una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones convocadas por los sindicatos estudiantiles y profesionales para exigir mejoras en las condiciones educativas, lo que incrementa la presión sobre un Gobierno acuciado por el elevado déficit público.

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Luxemburgo.- Declaraciones del secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando sampedro, que participa en Luxemburgo en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea.

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Miami (EE.UU.).- Líderes cristianos latinos exigen frenar la pena de muerte en Florida, que prevé ejecutar a un reo este martes y se encamina este año a igualar su récord estatal de 19, casi la mitad del total nacional, mientras crece la polémica en Estados Unidos tras la fallida inyección letal de Christa Pike en Tennessee.

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Caracas.- Los trabajadores del sector salud de Venezuela marcharán hasta Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, para exigir un aumento salarial.

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Caracas.- El chavismo convoca a una gran marcha de trabajadores por la paz hacia la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en Caracas.

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Caracas.- La Comisión preliminar para designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela ofrece declaraciones a la prensa.

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Río de Janeiro.- La española AENA concede una rueda de prensa para hablar de sus planes de gestión del aeropuerto internacional de Río de Janeiro.

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Montevideo.- El Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, encabeza el encuentro 'Gobernar en la incertidumbre: decisiones de Directorio en nuevos escenarios', organizado por el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones.

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San Salvador.- Un grupo de niñas y adolescentes aprende sobre sus derechos a través del fútbol como parte de una ambiciosa iniciativa en El Salvador, liderada por feministas y exjugadoras, que también busca generar espacios para la práctica de este deporte y cambiar la idea que el fútbol es solo para hombres.

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Ciudad de México.- Diez mujeres privadas de la libertad en una prisión del centro de México llevan sus historias más allá de los muros penitenciarios a través de 'Anti-Princesas', una obra de teatro que será presentada en formato documental y que busca visibilizar la violencia de género y los obstáculos judiciales que enfrentan muchas mujeres en las cárceles mexicanas.

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Tokio.- La feria japonesa de electrónica CEATEC, una de las mayores del mundo, arranca este martes y transcurrirá hasta el viernes centrada en inteligencia artificial (IA) y la movilidad de última generación, entre otras.

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Bali (Indonesia).- Agentes de la Policía Marítima de Bali liberaron este martes a 20 tortugas marinas verdes en una playa de Serangan, en la isla de Bali, las cuales fueron recuperadas de manos de cazadores furtivos.

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Buenaventura (Colombia).- El avistamiento de ballenas es, entre octubre y noviembre, uno de los principales atractivos turísticos de la costa pacífico de Colombia.

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Bogotá.- La Academia Latina de la Grabación organiza en Bogotá los Latin GRAMMYs Best New Artist Showcase, un evento organizado que reúne a nuevos talentos de la música latina y a artistas nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Al evento asistirán figuras emergentes del panorama musical colombiano como Manuel Medrano y Juliana, y artistas consagrados como Carlos Vives y Andrés Cepeda.

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Roma.- Rueda de prensa pre-partido del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, antes del encuentro entre la Roma y Real Madrid.

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cdp/aca/EFE

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