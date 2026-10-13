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Trump afirma que Estados Unidos sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania

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Washington, 13 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania, pese a sus recientes críticas al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Los estamos ayudando y estamos compartiendo información. Queremos que la guerra termine. Por eso estamos trabajando con ellos y con Rusia para lograr que la guerra termine", declaró Trump a la prensa a en los jardines de la Casa Blanca.

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El mandatario afirmó que tanto Zelenski como el presidente ruso, Vladímir Putin, quieren poner fin a la guerra, pero sostuvo que el principal obstáculo es "el odio que existe entre ellos".

Las declaraciones llegan después de que Trump acusara en los últimos días a Zelenski de no querer poner fin al conflicto por los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas. El sábado, incluso llegó a afirmar que Ucrania debería cambiar de presidente.

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El domingo, Trump anunció un supuesto acuerdo entre Ucrania y Rusia para dejar de atacar sus infraestructuras energéticas, pero Zelenski dijo desconocer ese pacto y el Kremlin evitó pronunciarse al respecto.

"Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo", insistió Trump el lunes. EFE

(foto)

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