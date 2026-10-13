Trump se plantea pedir a Turquía que se incorpore a la guerra contra los hutíes en Yemen

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MADRID, 13 (EUROPA PRESS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado este martes que se está planteando la posibilidad de pedir a Turquía que se incorpore a la campaña militar que lidera Arabia Saudí contra la insurgencia hutí de Yemen aprovechando su amistad con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

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"Igual lo hago. El presidente Erdogan es un gran amigo mío y le tengo mucho respeto", ha explicado ante los medios el presidente de Estados Unidos antes de partir hacia Alaska para continuar con sus mítines antes de las legislativas del 3 de noviembre.

Turquía es uno de los países firmantes del llamado Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca suscrito el pasado 7 de agosto con Arabia Saudí, Egipto y Pakistán. Este acuerdo incluye una cláusula de defensa parecida al artículo 5 de la OTAN por la que un ataque contra uno de los tres firmantes sería considerado un ataque contra todos ellos.

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Los hutíes han incrementado durante los últimos días sus ataques contra territorio saudí en represalia a los bombardeos de los aviones de combate saudíes. Uno de los ataques más letales de los hutíes ocurrió este pasado fin de semana contra el aeropuerto de Riad, que dejó al menos una docena de muertos y 300 heridos.

Sin embargo, el Gobierno turco ha querido matizar que esta cláusula no implica necesariamente que Turquía ataque a los hutíes de Yemen. El acuerdo, precisó hace unos días el ministro de Exteriores Hakan Fidan, capacita a Turquía para enviar ayuda militar defensiva a Arabia Saudí, todo lo más, y no implica el inicio de ataques por parte de tropas turcas desplegadas en el exterior.

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