Las aerolíneas amplían las cancelaciones de vuelos a Riad tras los ataques hutíes y con el aeropuerto cerrado

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Las aerolíneas de diferentes países continúan con las cancelaciones de vuelos a Riad tras los reiterados ataques de las milicias hutíes al Aeropuerto Internacional Rey Jalid de la capital saudí, que permanecerá cerrado hasta el próximo sábado, 17 de octubre.

Empezando por Europa, las compañías del Grupo Lufthansa han suprimido operaciones a la urbe saudí hasta el 16 de octubre, mientras que Air France ha decidido cancelar aún más las conexiones en origen y destino, hasta el 24 de octubre.

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Por su parte, la firma neerlandesa KLM no operará a Dubái hasta el 24 de octubre, ni a Riad y Dammam hasta el 31 de octubre.

En cuanto a las compañías de la región, Emirates, Etihad Airways, Flydubai y Air Arabia han informado de cancelaciones que afectan a sus rutas a Arabia Saudí este martes y, en algunos casos, el 14 de octubre y días posteriores.

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En el caso de Qatar Airways, ha implementado una suspensión temporal de su actividad en Riad y Dammam, al igual que Philippine Airlines, que ha hecho lo propio con los vuelos origen o destino la capital hasta el 29 de noviembre.

Además, Delta anunció ayer que retrasará el lanzamiento previsto de su servicio sin escalas entre Atlanta y Riad hasta marzo de 2027 por el contexto que vive el país saudí.

El cierre del aeropuerto Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad llega tras varios días consecutivos de bombardeos lanzados por la insurgencia hutí yemení, incluido uno este pasado sábado que provocó 12 muertos, entre ellos una persona de nacionalidad estadounidense, y más de 300 heridos.

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Este mismo lunes, los hutíes reivindicaron un nuevo ataque contra el aeródromo, aunque la única confirmación oficial por parte saudí fue un mensaje sobre una intercepción de un proyectil