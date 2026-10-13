Shakira se despide de su manada en Madrid después de un mes de residencia: "España y Latinoamérica unidas"

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Shakira ha puesto fin a sus conciertos en Madrid este lunes, después de un mes de su "histórica" residencia como parte de la gira 'Las mujeres ya no lloran'. Lo ha hecho ante miles de asistentes que se han convertido en su manada en el recinto de Villaverde, rebautizado como Macondo Park.

"¡España y Latinoamérica unidas!", ha gritado tras cantar 'Waka Waka'.

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La despedida ha empezado pasadas las 21.00 horas , cuando la artista ha subido al escenario acompañada de un séquito entre los que estaban la influencer Laura Escanes o la cantante Chanel. Y después el concierto se ha desarrollado en la misma línea que los anteriores: tras cantar 'La fuerte' han llegado los saludos que esta noche sonaban a 'adiós'.

"No me puedo creer que ya estemos en nuestro último concierto de esta residencia europea. Ha habido un antes y un después para mí, ha sido todo como un sueño. La verdad que no me quiero ir, no me quiero ir. Va a ser muy duro marcharme otra vez de España", ha dicho ante más de 55.000 personas que han rugido al escucharla.

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Aunque gran parte del 'show' se ha sucedido sin sorpresas --más de dos horas de música, alrededor de una treintena de canciones, numerosos cambios de vestuario y una puesta en escena que ha mutado gracias a las pantallas posteriores-- la colombiana le ha regalado a los asistentes varios momentos.

La artista ya había confirmado que para esta última fecha, que ha coincidido con el Día de la Hispanidad, la acompañarían Maluma, Bizarrap, Dani Martín y Beelé, pero no había avisado de que también estaría con ella sobre el escenario Laura Pausini, una vez más.

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Además, horas antes de que comenzase el último recital ha tenido lugar un homenaje a Federico García Lorca para conmemorar los 90 años de su asesinato con los conciertos del 30 aniversario de Omega, con Lagartija Nick, Kiki Morente o Israel Fernández.

El repertorio de este fin de fiesta ha comenzado mirando a la Shakira de sus primeros años y ha avanzado hacia la artista que ha liderado las listas internacionales durante las últimas décadas.

Por ejemplo, 'Girl Like Me', 'Las de la intuición' y 'Estoy aquí' han paso a otros temas como 'Inevitable', 'Te felicito', 'Can't Remember to Forget You' y 'Acróstico', antes de que el concierto se haya adentrado en una sucesión de colaboraciones y éxitos más bailables.

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Ha sido el momento entonces de entonar 'Chantaje' o 'Agua' junto a Maluma -que ha sido recibido entre gritos- o Dani Martín, el madrileño que no le iba a romper el corazón, con quien ha interpretado 'Te dejo Madrid'.

El final ha sonado ala 'BZRP Music Sessions, Vol. 53' mientras Bizarrap ha aparecido en el escenario, desatando la emoción, los gritos y los saltos de entre los presentes. Al terminar ambos se han abrazado sonrientes.

La parte más íntima aparece en canciones como 'Inevitable' o 'Acróstico', esta última acompañada de imágenes de sus hijos, antes de que el concierto haya recuperado progresivamente su carácter festivo.

'Copa Vacía', 'La bicicleta', 'Hips Don't Lie', 'Chantaje', 'Loca' y 'Soltera' han llevado el espectáculo hacia un tramo en el que el público ha participado de forma especialmente activa, coreando canciones que forman parte del imaginario musical de varias generaciones y en las que la artista ha apelado especialmente a las mujeres.

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"Me he transformado en una mujer agradecida por ustedes. He aprendido que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos más sabias, más resilientes, más fuertes. Como dijo una escritora que admiro, 'solas las mujeres las somos más vulnerables, pero juntas somos invencibles'", ha dicho parafraseando a Isabel Allende.

Durante los 13 conciertos que ha ofrecido en Madrid, Shakira se ha rodeado de Alejandro Sanz, Dua Lipa, Manuel Turizo, Laura Pausini o, ayer, Maluma, que ha repetido esta noche.

Cuando ya eran las 23.15 horas, la colombiana ha entonado 'Loba' y ha terminado con su colaboración con Bizarrap. Aunque el final estaba cada vez más cerca, todavía faltaba la despedida de la mano del carnaval que ha sucedido en la plaza junto al Estadio Shakira hasta casi media noche.

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Después, el Macondo Park que se ha levantado durante estas 13 jornadas para acoger música y propuestas vinculadas a la cultura latina --desde la gastronomía hasta la literatura, la moda y distintas actividades para el público--, ha comenzado a apagar sus luces, despidiéndose así del regreso de la colombiana a España y su reencuentro con buena parte de las canciones que han construido su trayectoria.