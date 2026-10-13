República Dominicana es reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

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Santo Domingo, 13 oct (EFE).- La Asamblea General de Naciones Unidas reeligió este martes a la República Dominicana como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU para el período 2027-2029, informó el Ministerio dominicano de Relaciones Exteriores.

El CDH está compuesto por 47 Estados Miembros y su objetivo es promover y proteger los derechos humanos en el mundo.

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Al respecto, el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, señaló que, con esta reelección, su país quiere continuar siendo "una voz por la dignidad humana" y contribuir -mediante el diálogo, la concertación y la cooperación internacional- a los esfuerzos globales para promover y proteger los derechos humanos.

Además, el ministro destacó que su país mantendrá el compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección, la participación de los pequeños Estados insulares en desarrollo en la toma de decisiones y la atención a las necesidades de las poblaciones vulnerables.

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Bisonó agradeció el respaldo de los Estados miembros de las Naciones Unidas que han apoyado la renovación de la República Dominicana en el CDH, según un comunicado de la Cancillería.

Por el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), además de República Dominicana, fueron elegidos para el CDH Brasil y Uruguay.

La República Dominicana ocupó por primera vez un asiento en el CDH durante el período 2024-2026, tiempo en el que impulsó iniciativas relacionadas con el derecho a la educación, la cultura de paz, los derechos de las personas con discapacidad, el empoderamiento económico de las mujeres y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, aseguró la Cancillería dominicana.

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Así mismo, el país caribeño promovió una mayor atención a los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos, particularmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como a la crisis multidimensional que afecta a Haití, el país vecino. EFE