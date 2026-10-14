México

Esto son los mercados donde puedes comprar cempasúchil directo con productores locales

La Sedema dio a conocer una lista de mercados locales donde puedes adquirir esta flor de temporada mientras apoyas a la economía de los productores locales

Sembradíos de Cempasuchil en San Gregorio Atlapulco
El Cempasúchil es la flor principal para ornamentos y decoración durante el Día de Muertos en México. ( X /ClaraBrugadaM)
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Ya esta aquí la temporada del año en que las calles de la capital se pintan de color naranja. Para que esto ocurra, la CDMX contará con cempasúchil cultivado por 596 productoras y productores de Xochimilco y Tláhuac durante la temporada de Día de Muertos de 2026, con una cosecha cercana a 10 millones de plantas que abastecerá mercados, puntos de venta y también el tradicional punto de venta Paseo de la Reforma.

Y es que la producción capitalina de esta flor creció casi nueve veces desde 2019, cuando se cultivó poco más de un millón de plantas. El aumento se relaciona, entre otras acciones, con el programa Altépetl Bienestar, que otorga apoyos económicos, técnicos y en especie a floricultores y también al crecimiento de la demanda y la preferencia por flor mexicana.

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Según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la siembra involucra a productores de Xochimilco y Tláhuac, donde las familias mantienen la actividad agrícola en el suelo de conservación de la capital.

Un trabajador carga flores de cempasúchil para su venta, mientras la gente se prepara para las celebraciones del Día de Muertos, en Unión Zapata, México. October 28, 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata
Un trabajador carga flores de cempasúchil para su venta, mientras la gente se prepara para las celebraciones del Día de Muertos, en Unión Zapata, México. October 28, 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata

Es por esta razón que cempasúchil mexicano se vende en mercados de plantas y flores de Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta razón por la cual la Sedema difundió un mapa con las ubicaciones de los puntos de venta para 2026, con el fin de que las personas consulten las opciones disponibles y planeen sus recorridos.

La oferta contempla las variedades Marvel y Clemolito, así como flor de corte. Habrá macetas de distintos tamaños para patios, balcones y entradas, mientras que la flor de corte podrá utilizarse en arreglos, caminos de pétalos y altares de mayor tamaño.

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Comprar directamente en estos espacios permite apoyar la economía de las familias floricultoras y el mantenimiento de las tierras agrícolas. Las chinampas y ejidos de Xochimilco y Tláhuac también contribuyen a la biodiversidad, la recarga de los mantos acuíferos y la regulación de la temperatura en la ciudad.

El naranja y el aroma de la flor forman parte de las ofrendas mexicanas. La tradición sostiene que sus pétalos marcan el camino para guiar a las almas hacia los altares que preparan sus seres queridos.

Flores de cempasúchil. REUTERS/Raquel Cunha
Flores de cempasúchil. REUTERS/Raquel Cunha

Lista de mercados para comprar cempasúchil directo con productores locales en CDMX

La oferta de cempasúchil nacional se concentra en Xochimilco y Tláhuac, zonas donde familias floricultoras cultivan la flor para la temporada de Día de Muertos. Estos son algunos puntos de venta:

  • Mercado de Plantas y Flores Acuexcomatl Avenida Año de Juárez 2, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco.
  • Mercado de Flores y Plantas Madreselva Calle Madreselva 15 bis, colonia Xaltocan, Xochimilco.
  • Palacio de la Flor Deportivo Xochimilco, en Francisco Goitia s/n, barrio San Pedro.
  • Mercado de Plantas y Flores Campo 7 También dentro del Deportivo Xochimilco, en el barrio San Pedro.
  • Mercado de Plantas y Flores Cuemanco o Cuemanquito Avenida Canal Nacional 2000, zona Coapa-Cuemanco, Xochimilco.
  • Centro de San Pedro Tláhuac / La Magdalena Calle Severino Ceniceros, colonia La Magdalena, Tláhuac.
  • Mercado San Francisco Tlaltenco Calle Carlos A. Vidal, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.
  • Mercado San Nicolás Tetelco Emiliano Zapata, segunda sección, San Nicolás Tetelco, Tláhuac.

También hay venta de temporada en el Mercado de Jamaica y la Central de Abasto, aunque conviene preguntar al vendedor si la flor proviene de Xochimilco, Tláhuac o Milpa Alta.

Comprar en los mercados de zonas productoras permite reducir intermediarios y que una mayor parte del ingreso llegue a quienes cultivan la flor.

La disponibilidad, los horarios y los precios pueden cambiar durante la temporada. Antes de ir, conviene confirmar que se trate de cempasúchil cultivado en México.

Comprar en estos mercados ayuda a mejorar la economía de las manos que producen esta flor en el campo. Mexico, October 26, 2025. REUTERS/Bernat Parera
Comprar en estos mercados ayuda a mejorar la economía de las manos que producen esta flor en el campo. Mexico, October 26, 2025. REUTERS/Bernat Parera

Cuál es la importancia de la flor de cempasúchil durante el Día de Muertos en México

La flor de cempasúchil ocupa un lugar central en el Día de Muertos porque representa el vínculo entre la vida y la muerte. Sus tonos amarillos y naranjas se asocian desde la época prehispánica con el sol, la luz y la vida.

De acuerdo con la tradición, su aroma intenso y sus pétalos sirven para trazar un camino desde la entrada de la casa hasta la ofrenda. Ese sendero guía a las almas de los difuntos para que encuentren el altar preparado en su honor.

El nombre proviene del náhuatl cempohualxóchitl: cempohuali significa veinte y xóchitl, flor. Por ello suele traducirse como “flor de veinte pétalos” o “veinte flores”.

Además de adornar altares, hogares y panteones, el cempasúchil mantiene una práctica agrícola y cultural de origen indígena.

Maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil sobre una mesa de madera, con un patio de piedra y papel picado al fondo.
Una maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil permanece sobre una mesa de madera en un patio decorado con papel picado y un altar tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presencia en las ofrendas recuerda que el Día de Muertos no sólo es una conmemoración familiar, sino una tradición vinculada con la memoria, la tierra y las comunidades productoras.

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