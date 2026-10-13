Flávio Bolsonaro pide el voto para "proteger" al Tribunal Supremo

Guardar

São Paulo, 13 oct (EFE).- El candidato opositor a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, pidió el voto este martes para "proteger" al Tribunal Supremo y cambiar el rumbo del país de cara a los próximos "treinta o cuarenta años".

"Entiendan que vamos a decidir dentro de doce días los próximos treinta, cuarenta años de nuestro país. Ya me dieron (el control de) el Congreso. Ahora denme la oportunidad de proteger al Tribunal Supremo", dijo Bolsonaro en un evento organizado por asociaciones de empresarios.

PUBLICIDAD

El candidato del Partido Liberal (PL) aseguró que durante su mandato nombrará "por lo menos cinco" magistrados del Tribunal Supremo, uno más de lo que le correspondería, al tener en cuenta la edad de jubilación de los actuales magistrados.

De esta forma, Bolsonaro aludió a la posibilidad de impulsar la destitución de magistrados del Supremo, lo que supone una promesa del PL, que en la próxima legislatura controlará un tercio del Senado, cámara que tiene poder para cesar a los jueces.

PUBLICIDAD

El PL tiene en la mira principalmente al juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio que llevó a la condena de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado y que ahora está salpicado por sospechas de corrupción.

En su discurso, Bolsonaro vertió críticas contra De Moraes y también contra el magistrado Flávio Dino, quien, antes de asumir su cargo en la corte, era ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Al margen del tema judicial, Bolsonaro opuso su proyecto político de "esperanza" contra el "caos" que atribuyó a Lula, quien en la primera vuelta de las elecciones obtuvo un 45 % de los votos, dos puntos menos que Bolsonaro.

El hijo de Jair Bolsonaro vinculó al Gobierno de Lula con la corrupción, el endeudamiento, el gasto público excesivo, las cifras récord de feminicidios y con la "violencia generalizada".

De cara al sector empresarial, el candidato del PL prometió rebajas de impuestos, disminución del gasto público y de la burocracia, y medidas para mejorar la seguridad jurídica.

Bolsonaro también prometió declarar "la guerra" a las bandas de narcotraficantes a partir del próximo enero, al recordar su promesa de construir nuevas prisiones de máxima seguridad y de promover la castración química de los violadores.

"Los que creen que soy radical en seguridad pública, no han visto nada (...) Creo que lo de El Salvador se queda corto", comentó Bolsonaro, quien se enfrentará en segunda vuelta a Lula el próximo 25 de octubre por la Presidencia de Brasil. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Video)