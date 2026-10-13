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K-Food Conecta con los Consumidores Mexicanos a Través de K-Food Supporters Mexico 2026 de aT

PR Newswire

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LOS ANGELES, Oct. 13, 2026

Experiencias lideradas por la comunidad y narrativas digitales acercaron la comida coreana a consumidores de todo México

LOS ANGELES, Oct. 13, 2026 /PRNewswire/ -- La Oficina de Los Ángeles de la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) concluyó con éxito K-Food Supporters Mexico 2026, un programa de participación del consumidor diseñado para acercar la comida coreana (K-Food) a consumidores mexicanos mediante experiencias directas, retos creativos y contenido en redes sociales.

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Como continuación del programa lanzado en 2025, la edición 2026 reunió a 50 participantes, conocidos como "KOMIGOS", de siete ciudades de México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Celaya, Mérida y Querétaro. Los participantes experimentaron la comida coreana, crearon contenido original y compartieron sus experiencias con sus comunidades en línea.

Conectando el K-Food con los Consumidores LocalesEl programa incluyó seis misiones oficiales que motivaron a los participantes a descubrir, experimentar, crear y compartir K-Food desde sus propias perspectivas. A través de experiencias en establecimientos de Ramen Express en México, los participantes conocieron la comida coreana de primera mano y crearon contenido basado en sus gustos y experiencias personales.

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Este enfoque permitió mostrar diferentes maneras en que los consumidores mexicanos pueden descubrir y disfrutar el K-Food, mientras los propios participantes se convirtieron en narradores de sus experiencias.

Impacto Digital y Participación de la ComunidadA lo largo del programa, los participantes generaron 181 Reels en Instagram, que recibieron más de 592,000 reproducciones de video en total.

Aunque debían completar seis misiones oficiales, varios participantes fueron más allá de los requisitos al crear contenido adicional y continuar compartiendo K-Food con sus propias comunidades.

Reconociendo a la KREW de K-Food Supporters Mexico 2026Al concluir el programa, se reconoció a los Top 10 supporters en función de su participación, creatividad, desempeño del contenido y nivel general de interacción. Regina Flores Reyes fue nombrada Grand Ambassador 2026, mientras que Estrella Conejo Montecino obtuvo el segundo lugar y Selene Dhalay Joya Zamor recibió el tercer lugar. El reconocimiento celebró tanto a los ganadores como el esfuerzo colectivo de la KREW, cuya creatividad y entusiasmo ayudaron a acercar el K-Food a las audiencias locales.

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Próximos PasosTras la conclusión de K-Food Supporters Mexico 2026, aT continuará desarrollando iniciativas digitales localizadas y lideradas por la comunidad para conectar la comida coreana con consumidores en México y América Latina.

A través de experiencias para consumidores, participación en redes sociales y colaboraciones con comunidades locales, aT busca fortalecer el interés por el K-Food y apoyar a las marcas coreanas de productos agroalimentarios en su expansión internacional.

Acerca de aTLa Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) es una organización pública de Corea dedicada a promover la competitividad global y la expansión internacional de productos agrícolas, pesqueros y alimentarios coreanos. La Oficina de Los Ángeles de aT apoya la promoción y expansión de productos alimentarios coreanos en Estados Unidos y América Latina.

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Joann Limmarketing.joann@adgc.nyc

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/k-food-conecta-con-los-consumidores-mexicanos-a-traves-de-k-food-supporters-mexico-2026-de-at-302907709.html

FUENTE aT Center LA