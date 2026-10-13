Pakistán denuncia cuatro muertos por la "explosión accidental" de una mina colocada por India en Cachemira

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Las autoridades de Pakistán han denunciado la muerte de cuatro personas a causa de la "explosión accidental" de una mina colocada por India en su lado de la frontera en Cachemira que fue "arrastrada" a través de la frontera en la región, en disputa entre ambos países, sin que por ahora haya más detalles sobre los motivos del incidente.

La portavocía de las autoridades regionales de Azad Cachemira ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las víctimas "habían acudido a reparar una tubería de agua conectada a un manantial cercano" en la localidad de Mahndla Madarpur, en el área de Poonch, cerca de la Línea de Control, cuando tuvo lugar una "potente explosión" achacada a una "mina terrestre que había sido arrastrada desde el lado indio" de la frontera.

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"La zona se encuentra de luto tras este trágico suceso, y prevalece un profundo sentimiento de dolor y pesar", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que "el terreno próximo a la Línea de Control, la ausencia de fronteras claramente definidas y la presencia de minas terrestres arrastradas desde el lado indio suponen riesgos constantes para la población civil y el ganado, lo que a menudo deriva en la trágica pérdida de valiosas vidas humanas".

Las autoridades indias no se han pronunciado oficialmente sobre lo sucedido, si bien medios del país informaron el lunes de la muerte de cuatro supuestos "terroristas" por la explosión de una mina en Poonch durante un presunto intento de infiltración, antes de agregar que entre los fallecidos estaría un comandante del grupo armado Lashkar-e-Taiba (LeT).

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La región de Cachemira se encuentra dividida y está en disputa entre ambos países desde su independencia de Reino Unido en 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua, si bien en 2025 se registró un nuevo conflicto que se extendió durante varios días.