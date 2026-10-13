Agencias

El Papa se traslada al Hospital Gemelli, donde será operado esta misma tarde

Imagen ZXSRF6QTERGGFHCW7ICF24MRPY
Guardar

El Papa se ha trasladado al Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde esta tarde será sometido a una intervención quirúrgica para tratar un nódulo pulmonar, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano y recoge Vatican News.

La operación se llevará a cabo por parte del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

PUBLICIDAD

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

Por este motivo, el Papa ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Netflix adquiere los derechos para España y Andorra del Mundial 2030

Netflix adquiere los derechos para España y Andorra del Mundial 2030

Ana Curra inaugura el ciclo de música del Museo Reina Sofía en diálogo con la contracultura de la Transición

Ana Curra inaugura el ciclo de música del Museo Reina Sofía en diálogo con la contracultura de la Transición

Gerrard pide retirar los títulos al Manchester City: "Hay que hacerles sufrir como ellos lo han hecho"

Gerrard pide retirar los títulos al Manchester City: "Hay que hacerles sufrir como ellos lo han hecho"

Rusia y Corea del Norte refuerzan su cooperación en la respuesta ante desastres

Rusia y Corea del Norte refuerzan su cooperación en la respuesta ante desastres

El papa entró andando al hospital acompañado de sus secretarios y médico personal

Infobae