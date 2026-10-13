Ana Curra inaugura el ciclo de música del Museo Reina Sofía en diálogo con la contracultura de la Transición

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La compositora e intérprete Ana Curra inaugurará este miércoles 14 de octubre en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel, el nuevo programa musical del Museo Reina Sofía titulado 'Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente'.

Así, este concierto de la artista que formó parte de Alaska y los Pegamoides, Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos, además de fundar el sello independiente Tres Cipreses, es de entrada libre hasta completar aforo y supone el arranque de la primera fase del ciclo, denominada 'Los vicios modernos'.

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La propuesta ha sido concebida específicamente por la artista para esta ocasión y busca establecer un diálogo directo con la sala 'Contracultura material', ubicada en la Planta 4 del Edificio Sabatini dentro de la nueva presentación de los fondos del museo.

La música se acompañará de un despliegue audiovisual y fotográfico de autores como Miguel Trillo y Alberto García-Alix, según ha explicado la pinacoteca.

Asimismo, la actuación contará con la participación de varios de los creadores que colaboraron en su reciente proyecto 'La última cena de Parálisis Permanente'.

El recorrido de la pianista y compositora conecta de manera directa con la sala del museo donde el cómic underground, la fotografía y la cultura de club permiten "revisitar el universo creativo que marcó la España de la transición y los primeros años de la democracia".

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Después, la programación musical continuará el 10 de diciembre con el proyecto 'Plena Pausa' de Jota (Los Planetas) sobre material de Iván Zulueta y se extenderá durante 2027.