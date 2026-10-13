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Rusia y Corea del Norte refuerzan su cooperación en la respuesta ante desastres

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Las autoridades de Rusia y Corea del Norte han firmado este martes un acuerdo para ampliar su cooperación bilateral en el ámbito de la respuesta y gestión de desastres naturales de cara a los próximos tres años.

El ministro de Gestión de Desastres de Corea del Norte, Kim Chol Nam, y el ministro de Situaciones Extraordinarias de Rusia, Alexander Kurenkov, han firmado el documento durante un encuentro en Pyongyang, la capital norcoreana, según informaciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

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Las partes han mantenido conversaciones sobre los éxitos y la experiencia ganada en el marco de los trabajos para prevenir desastres en un intento por mejorar estos ámbitos y fomentar la colaboración entre las partes.

Una delegación del Ministerio de Emergencias de Rusia viajó el domingo a Corea del Norte para mantener conversaciones a medida que los países aumentan sus contactos y refuerzas sus lazos bilaterales, en una maniobra que ha provocado críticas en el pasado por parte de países como Corea del Sur y Ucrania.

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