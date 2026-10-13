La UE ve "inaceptables" los ataques a cargueros y denuncia una escalada en el mar Negro

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Bruselas, 13 oct (EFE).- Los principales representantes de las instituciones de la Unión Europea (UE) calificaron este martes de "inaceptables" los ataques con drones contra cargueros muy cerca de aguas territoriales búlgaras en el mar Negro, donde alertaron de que está produciendo una "escalada" de la guerra de Rusia contra Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el mar Negro ha pasado a ser "otro frente de escalada de la guerra de Rusia en Ucrania", en ataques que "ponen en grave peligro la vida de las tripulaciones y amenazan la seguridad" de la región.

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"El mar Negro se ha convertido en otro frente de escalada de la guerra de Rusia en Ucrania. Esto es inaceptable. Condeno enérgicamente los ataques con drones contra buques mercantes cerca de la costa de Bulgaria", dijo Von der Leyen en un mensaje en sus redes sociales.

"Los responsables deben rendir cuentas", zanjó la jefa del Ejecutivo comunitario, que además trasladó su solidaridad al pueblo búlgaro y agradeció a los equipos de rescate su "rápida respuesta".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también tachó los ataques de "totalmente inaceptables" y expresó su solidaridad con Bulgaria.

"La UE expresa su plena solidaridad con Bulgaria tras los ataques de anoche contra buques de carga frente a sus costas. Los ataques contra la navegación civil y los buques mercantes en el mar Negro van en aumento. Son totalmente inaceptables", dijo Costa en otro mensaje en sus redes sociales.

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El político portugués explicó que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abordarán este episodio y "la intensificación de las campañas híbridas de Rusia" en el Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes en Bruselas.

El Gobierno búlgaro aseguró que todavía no cuentan con "pruebas sólidas" sobre la autoría del ataque, aunque precisó que "la lógica" apunta a Rusia, por lo que ya han convocado a su embajadora para pedirle explicaciones sobre el incidente.

"No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa", afirmó el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, en un vídeo subido a sus redes sociales. EFE

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