El CICR denuncia que los civiles "pagan un precio inaceptable" a causa de la guerra en Oriente Próximo

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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado este martes que los civiles "están pagando un precio inaceptable" a causa del conflicto en Oriente Próximo y ha alertado de que decenas de millones de personas hacen frente al riesgo de "una mayor intensificación" de las hostilidades en la región.

"La población civil está pagando un precio inaceptable como consecuencia de las operaciones militares en Oriente Próximo", ha dicho la presidenta del organismo, Mirjana Spoljaric, quien ha manifestado que "las muertes, los heridos y la destrucción registradas en Arabia Saudí en los últimos días --a causa de los ataques por parte de los hutíes de Yemen-- son un ejemplo más del devastador impacto que las hostilidades tienen sobre la población civil".

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Asimismo, ha destacado que "la magnitud de las muertes, el desplazamiento y los daños a infraestructura civil en Yemen, también en Adén y Saná --sedes de las autoridades reconocidas internacionalmente y el gobierno de los hutíes, respectivamente--, está aumentando a un ritmo alarmante", según un comunicado publicado por el CICR en el marco de los últimos combates.

"La infraestructura civil ha sido atacada en repetidas ocasiones en todo Oriente Próximo, causando la pérdida de vidas. Se debe proteger a la población civil y a los bienes civiles de los ataques. Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre civiles, bienes civiles y objetivos militares", ha recordado Spoljaric.

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"Los ataques contra puertos, aeropuertos e infraestructuras esenciales conllevan el riesgo de graves consecuencias para las comunidades que dependen de ellos", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que "una mayor intensificación de las hostilidades sería desastrosa para decenas de millones de personas". "Es urgente realizar esfuerzos para reducir la tensión y proteger a la población civil de nuevos daños", ha zanjado.