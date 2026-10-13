Epic retrasa el lanzamiento de su juego basado en Star Wars y Marvel: el código y todo el arte se harán con IA

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Epic Games ha retrasado el lanzamiento de su próximo título en colaboración con Walt Disney Co., que protagonizarán los personajes de las franquicias de Star Wars y Marvel, y ha decidido convertirlo en el primer título de una gran compañía del sector cuyo desarrollo dependerá principalmente de la Inteligencia Artificial (IA).

La compañía está adoptando una nueva fórmula de desarrollo "AI first", y en la que "ya no se va a escribir más código a mano", tal como afirma uno de los mensajes internos dirigidos a los desarrolladores que trabajan en Epic Games a los que ha tenido acceso Bloomberg.

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El nuevo juego de Epic Games, que estaba programado para su lanzamiento en marzo como un 'shooter' con los personajes más conocidos de las franquicias de Marvel y Star Wars, ahora se desarrollará como una producción "AI first" en la que los desarrolladores han de usar herramientas como Claude de Anthropic, según han confirmado fuentes conocedoras de este asunto al medio citado.

Esta nueva fórmula de producción se basa en que prácticamente los desarrolladores guíen y gestionen el trabajo de la IA. De hecho, uno de los directores del próximo juego de Epic Games fue explícito en su mensaje al indicar que no se ha de escribir el código a mano, y que todos los activos o recursos gráficos han de ser "generados con flujos de trabajo completos de IA".

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"Estamos abrazando el desarrollo acelerado con IA, liderado por los desarrolladores de Epic, quienes son los visionarios y los impulsores creativos de todo lo que hacemos", ha explicado el director de comunicaciones de Epic Games, Jake Jones, en declaraciones a Bloomberg News.

Se trata de un cambio de paradigma para los desarrolladores de Epic, ya que, aunque la compañía ya había impulsado la IA en todas sus divisiones, ahora la apuesta por esta tecnología es total. De hecho, algunos trabajadores confiaban en que no fuera una apuesta seria o en que la compañía diera marcha atrás.

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Por otro lado, el pasado marzo Epic Games anunció el despido de más de 1.000 trabajadores debido en parte a la desaceleración de las ventas de Fortnite, y ahora tendrá que enfrentarse a una comunidad de jugadores que ha expresado su descontento en las redes sociales desde que Bloomberg News publicó la noticia en exclusiva.

Específicamente, en Reddit, en donde subreddits como r/steam o r/gaming reflejan el rechazo de la comunidad ante un título cuyos activos gráficos y código estarán hechos con IA. En un hilo de r/gaming, con más de 1.800 comentarios, el mensaje más puntuado ha sido: "Parece un juego estupendo para no comprarlo nunca".

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Además, la estrategia "AI first" de Epic contrastará con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre, que apunta a ser una de las últimas superproducciones en las que el trabajo humano ha sido una constante en su desarrollo, tal como confirmó Rockstar Games en agosto.