La tormenta Trudy se forma en el Pacífico y provocará lluvias en el sureste de México

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Ciudad de México, 13 oct (EFE).- La tormenta tropical Trudy se formó este martes en el Pacífico mexicano, a partir de la depresión tropical Veintiuno-E, y según los pronósticos meteorológicos en las primeras horas del jueves podría volverse huracán de categoría uno, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 15:00 hora local (21:00 GMT) el centro de Trudy se localizó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca y a 790 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

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Además, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h.

"Se prevé que su circulación refuerce la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México", indicó el organismo.

Previamente, el SMN señaló que las condiciones meteorológicas "podrían favorecer su rápida intensificación hasta alcanzar la categoría de huracán", cuya intensidad máxima sería de categoría cuatro el próximo viernes.

Por otras parte, el Meteorológico de México señaló que el ciclón Simon continúa como huracán categoría 1 en la escala Saffir‑Simpson frente a las costas de Jalisco y Sinaloa.

El centro del fenómeno se localizó a 90 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa y presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y se desplaza hacia el oeste a 4 km/h.

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En su reporte, el SMN apuntó que las bandas nubosas de Simon ocasionarán lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros [mm]) en Nayarit (este y sur) y chubascos (de 5 a 25 mm) en Sinaloa (centro y sur).

El SMN expuso que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América mantiene la zona de vigilancia por los efectos de vientos del huracán en las Islas Marías, Nayarit.

Mientras continúa la zona de vigilancia por efectos de viento del huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, localidades de Sinaloa, y la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco hasta Escuinapa, Sinaloa.

Para la temporada de 2026, México pronosticó la formación entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

Apenas el lunes el ciclón Rachel en Baja California (noroeste de México) dejó cuatro personas fallecidas, entre ellos dos menores de edad, luego de que autoridades localizaran los cuerpos de otras tres personas en el municipio de Ensenada.

Rachel tocó tierra el domingo en Baja California y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos ya como ciclón postropical, donde también causó efectos.

El fenómeno se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (suroeste) y desde entonces registró variaciones tanto en intensidad como en trayectoria. EFE