Irán dice que exportó cinco millones de toneladas de derivados de petroleo pese al bloqueo

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Teherán, 13 oct (EFE).- Irán afirmó que exportó más de cinco millones de toneladas de derivados petroleros durante los primeros seis meses del año iraní en curso (marzo-septiembre) pese al bloqueo estadounidense y las sanciones, mientras Washington ha asegurado que el país no cargó crudo en petroleros durante el mes de septiembre.

"Se registraron operaciones de 325 buques, con un volumen total de 5.140.000 toneladas de derivados petroleros, en el primer semestre del año (iraní)", declaró el director general de Puertos y Navegación Marítima de Hormozgán, Hamidreza Mohamad Hoseini Tajti, según informó anoche la agencia Fars.

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El funcionario dijo que las exportaciones de los derivados se realizaron por el puerto de Shahid Rayaei, el mayor puerto comercial de Irán, situado cerca del estrecho de Ormuz.

Hoseini Tajti aseguró que las exportaciones continuaron sin detenerse por completo pese a la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero y "el endurecimiento de las restricciones económicas y las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense".

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había afirmado el 1 de octubre en la red social X que "Irán cargó CERO petróleo crudo en petroleros en septiembre" y atribuyó ese resultado a la presión económica de Washington.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos del sur de Irán en dos fases: la primera entre abril y junio y la segunda desde mediados de julio, que sigue vigente.

Washington también ha intensificado las sanciones contra el país en el marco de la operación ‘Paria Económico’ para aumentar la presión económica y doblegar a Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había reconocido en agosto las dificultades para exportar petróleo, afirmando: "antes vendíamos petróleo, pero ahora no podemos venderlo". EFE