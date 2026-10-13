Ucrania lanza 604 drones contra Rusia, de ellos más de 400 contra Moscú

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Moscú, 13 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 604 drones de largo alcance, más de 400 de los cuales estaban dirigidos contra Moscú, según informaron este martes el Ministerio de Defensa y el alcalde de la capital rusa, Dmitri Sobianin.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 604 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas y el mar de Azov, escribió en Telegram el mando castrense ruso.

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Por su parte, Sobianin señaló en la misma red de mensajería que "entre las 20:30 del 12 de octubre (17:30 GMT) y las 07:00 del 13 de octubre (04:00 GMT) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 217 drones".

"La mayor parte de ellos fue neutralizada por las defensas antiaéreas en los accesos lejanos. 65 drones fueron aniquilados junto a Moscú", señaló. Posteriormente añadió que otros cinco drones fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad.

Debido al peligro de drones los aeropuertos moscovitas Domodédovo, Vnúkovo, Zhukovski y Sheremétievo interrumpieron temporalmente las operaciones, indicó en su canal de Telegram la agencia de aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

En la región de Kaluga, 180 kilómetros al suroeste de Moscú y una de las posibles rutas de vuelo de drones ucranianos hacia la capital rusa, fueron derribados durante la noche 73 aparatos no tripulados, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Vladislav Shaphá.

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Señaló que a consecuencia del ataque en el distrito Mosalskói resultó dañada una escuela, dos viviendas particulares y un automóvil.

Ni los medios oficiales ni los canales independientes rusos o ucranianos reportaron daños a la infraestructura crítica rusa, incluyendo refinerías.EFE