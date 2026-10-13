Protesta estudiantil gala vive nueva jornada de manifestaciones en aparente desaceleración

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París, 13 oct (EFE).- Los estudiantes franceses salen este martes a las calles por quinta jornada de manifestaciones consecutiva, en un momento clave para un movimiento que ha perdido fuerza en los últimos días y que podría debilitarse aún más con la llegada a partir del viernes de las vacaciones escolares de Todos los Santos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció hoy que unos 200 institutos permanecen bloqueados este martes. "Estamos más bien ante una disminución de la movilización", declaró a la emisora France Inter.

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Bautizada 'Acto V', la convocatoria se produce después de las cuatro jornadas anteriores, celebradas el 29 de septiembre y el 1, 6 y 8 de octubre.

En la última, en la del jueves 8 de octubre, las manifestaciones reunieron a 71.500 personas en todo el país, según el Ministerio del Interior, frente a las cerca de 256.000 registradas dos días antes, el martes pasado, de acuerdo a cifras oficiales.

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Por su parte, los estudiantes y los sindicatos buscan recuperar el impulso de las movilizaciones y mantener la presión sobre el Gobierno para que atienda sus reivindicaciones.

En París, la manifestación principal está convocada para las 14.00 horas (12.00 GMT), con salida en la plaza de Italia y llegada a los Inválidos, cerca de Matignon (la sede del Gobierno) y del Ministerio de Educación. La Unión Estudiantil ha llamado a participar en la protesta bajo el lema 'No nos escuchan, iremos a buscarlos', según un mensaje publicado en la red social X.

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También están previstas concentraciones en otras ciudades, entre ellas Rennes, Toulouse, Poitiers, Marsella y Niza. En la capital, varios centros educativos, incluida la facultad de Assas, ya estaban bloqueados este martes por la mañana.

Ahora bien, la movilización podría extenderse más allá del alumnado y alcanzar a trabajadores del sector educativo y de otras actividades, ya que circulan por redes sociales llamamientos en ese sentido y también para otra gran movilización el sábado 17, coincidiendo con el primer día de la quincena de vacaciones escolares.

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La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, pidió la víspera una huelga y nuevas manifestaciones. "Mientras el Gobierno no responda a las cuestiones que se han planteado, la movilización seguirá siendo fuerte y continuará desarrollándose", afirmó Binet en declaraciones a la cadena LCI.

La convocatoria cuenta con el respaldo de seis organizaciones sindicales del sector educativo: FSU, UNSA Éducation, FNEC FP-FO, CFDT Éducation Formation et Recherche Publiques, CGT Educ'action y SUD Éducation.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la víspera que las protestas se desarrollen "con calma y en orden", y sostuvo que las reivindicaciones de los jóvenes requieren tiempo, diálogo y concertación.

Por el momento, el Gobierno trata de acelerar en el despliegue de 3.000 profesores sustitutos en los centros con mayores dificultades para cubrir las ausencias, una de las reivindicaciones estudiantiles.

Según el ministro de Educación, un nuevo sistema basado en inteligencia artificial ha permitido organizar parte de esas asignaciones y, desde el viernes pasado el 35 % de los sustitutos disponibles ya había sido asignado y se había contratado a unas 100 personas, indicó Geffray.

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El Gobierno prevé además crear cerca de 1.000 puestos adicionales para trabajadores contratados temporalmente, según el ministro.

Las organizaciones estudiantiles, sin embargo, han calificado esas medidas de "migajas".

En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha una plataforma para recoger las demandas del alumnado.

Geffray, que tiene previsto reunirse hoy con los principales sindicatos de estudiantes de secundaria, afirmó que la iniciativa ha recibido numerosas contribuciones y la vinculó con la reducción de las perturbaciones en los centros. EFE

(foto) (vídeo)