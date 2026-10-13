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La estabilidad se mantiene en la Península con algunos cielos nubosos en el Cantábrico y Baleares

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Un anticiclón dejará este martes una jornada de estabilidad generalizada con predominio de cielos despejados o poco nubosos en la Península. Únicamente el Cantábrico, Baleares y zonas de la fachada oriental peninsular registrarán cielos nubosos o con intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la mañana se darán intervalos de nubes bajas en otras zonas del tercio norte peninsular con tendencia a despejar y por la tarde se formarán nubes de evolución en sierras del este y sureste.

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Son también probables las brumas y bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y localmente en el Mediterráneo, pudiendo ser más persistentes en las costas de Galicia. En Canarias, los cielos estarán nubosos o cubiertos con lluvias en el norte de las islas montañosas, más abundantes en La Palma, y predominio de intervalos nubosos en el resto.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma entre ligera y moderada en la vertiente atlántica, Canarias y el Pirineo oriental, con pocos cambios en el resto salvo descensos en el Estrecho, el oeste de Alborán y puntos del Cantábrico.

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Las mínimas también subirán entre ligera y moderadamente en la mitad sur y el extremo este peninsular, así como en ambos archipiélagos. Entre las capitales de provincia destacan los 34 grados previstos en Sevilla, los 33 de Córdoba y los 32 de Badajoz.

Por su parte, el viento soplará de levante moderado en el Estrecho con intervalos fuertes al final del día, y la tramontana irá de floja a moderada en el Ampurdán y el norte de Baleares. En el resto predominará viento flojo de componentes norte y este, con tendencia a arreciar el levante en Alborán y el viento del norte en los litorales gallegos. En Canarias, soplará el alisio con probables intervalos fuertes en zonas expuestas.

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