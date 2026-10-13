El Ibex 35 cede un 0,4% y posterga su recuperación ante el inicio de la temporada de resultados en EEUU

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El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 0,39%, pero salva los 19.200 enteros que recuperó este lunes. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 19.210,7 puntos en una jornada marcada por el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre.

"Los resultados empresariales podrían dar algo de aire a las bolsas para contrarrestar el repunte de inflación en EEUU, el debate presupuestario en Francia y nuevas dudas sobre la IA", han adelantado los analistas de Bankinter.

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Por otra parte, los inversores mantienen el foco en los acontecimientos en Oriente Próximo y la evolución del precio del petróleo después del acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global.

El acuerdo prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", aunque, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, esto se trate de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022.

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Respecto a Oriente Próximo, el Gobierno de Irán ha asegurado este martes que está preparado "para todos los escenarios" en caso de reactivación de la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel, incluida la posibilidad de suspensión de vuelos y servicios ferroviarios.

En paralelo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en cerca de 1.500 los palestinos muertos por ataques ejecutados por Israel contra el enclave pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio.

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En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba cerca de un 1% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 105,5 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- ascendía un 0,15%, hasta los 93,9 'billetes verdes'.

LAS ENERGÉTICAS Y REPSOL LIDERAN LAS SUBIDAS DEL IBEX 35

En el plano macro, el Tesoro Público ha adjudicado este martes 2.133,91 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a máximos de hace dos años --2,645% anual en las letras a tres meses y 2,968% a las de 9 meses--.

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A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anticipado que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según las nuevas previsiones, con una expansión del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027, con una tasa de inflación del 3,7% y del 2,7%, respectivamente.

"La economía está registrando una secuencia de crecimiento fuerte en España", ha subrayado el estratega de La Financière de l'Échiquier (LFDE), Enguerrand Artaz, aunque ha precisado que en las próximas fechas deberá enfrentarse al fin de las ayudas europeas de las que se ha beneficiado durante los últimos años y aplicar algo más de disciplina presupuestaria.

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En el terreno empresarial, el banco estadounidense Goldman Sachs se anotó un beneficio neto atribuido de 5.122 millones de dólares (4.578 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que implica un incremento del 33% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

De su lado, Wells Fargo obtuvo 5.951 millones de dólares (5.320 millones de euros) de ganancia entre julio y septiembre, lo que supone un incremento del 6% interanual.

Así, los valores más alcistas del Ibex 35 han sido Logista (+1,76%), Puig (+1,59%), Repsol (+1,4%), Naturgy (+1,39%) y Enagás (+1,34%). En el extremo opuesto, ACS ha liderado los descensos (-2,28%), seguida de Grifols (-2,2%), Rovi (-1,79%), BBVA (-1,36%) e IAG (-1,25%).

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El resto de los principales parqués europeos también ha concluido la sesión en 'rojo', a excepción del FTSE Mib italiano que se ha revalorizado un 0,04%. Mientras, el índice británico FTSE 100 ha perdido un 0,06%; y el francés CAC 40 y el alemán DAX 30, un 0,07%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,075%, frente al 4,095% del cierre del lunes. De su lado, la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- se situaba en los 62,16 puntos básicos.

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En cuanto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,3% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1188 'billetes verdes'.