El doble campeón del mundo de contrarreloj Filippo Ganna ficha por el Lidl-Trek hasta 2029

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Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El equipo Lidl-Trek anunció este martes el fichaje hasta 2029 del ciclista italiano Filippo Ganna, doble campeón del mundo de contrarreloj, que cierra de esta forma una etapa de ocho años en el Ineos.

A sus 30 años, Ganna cuenta con un destacado palmarés, en el que figuran títulos mundiales contra el crono, victorias de etapa en grandes vueltas y resultados relevantes en algunas de las principales clásicas del calendario internacional.

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Su incorporación refuerza la plantilla de Lidl-Trek, que busca ampliar sus opciones de victoria en las grandes citas de la temporada.

El italiano expresó su satisfacción por el acuerdo y su motivación ante el nuevo desafío profesional. "Estoy muy orgulloso de unirme a Lidl-Trek y no puedo esperar a comenzar la temporada de la mejor manera posible. Después de ocho años con mi equipo actual, abrir un nuevo capítulo es algo muy bonito y siento una gran motivación", afirmó.

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Ganna también destacó sus objetivos para la próxima campaña, con especial atención a las clásicas. "Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con Lidl-Trek, especialmente en las clásicas. Con el equipo que tendremos, nada está fuera de nuestro alcance", señaló.

El fichaje permitirá al conjunto estadounidense incorporar a uno de los corredores más potentes del pelotón, capaz de competir al máximo nivel en las pruebas contra el reloj y de aportar experiencia y potencia en las grandes carreras del calendario.

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El palmarés de Ganna, además de los dos títulos mundiales contra el crono, incluye ocho victorias de etapa en el Giro de Italia, dos en la Vuelta a España y cinco en la Tirreno-Adriático.