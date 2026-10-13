Entregados los Premios Iberoamericanos 2026 que organiza Asicom

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El Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha acogido este martes una nueva edición de la entrega de los Premios Iberoamericanos 2026, que organiza la Fundación Iberomericana (Asicom)

Los galardones reconocen la labor de profesionales, académicos, instituciones y artistas que han destacado en diferentes disciplinas dentro del contexto iberoamericano y que han contribuido a construir y afianzar la cultura y tradiciones de la región.

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Los premiados este año han sido el empresario hondureño Camilo Atala Faraj, el intelectual argentino Carlos Alberto Scolari, la actriz colombiana Juana Acosta, la productora musical sueca Marie Ledin, el periodista Argentino Martín Caparrós y el piragüista español Saúl Craviotto.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto, Camilo Atala Faraj ha icho que recibe el reconocimiento con mucha alegría y orgullo. "Yo vengo del sector privado, donde nuestra función no solo es generar oportunidades, sino también contribuir a las sociedades, particularmente en el caso nuestro de Centroamérica. Y eso es lo que nos motiva a cada vez poner nuestro grano de arena a tener una mejor sociedad, no solo una buena empresa", ha apuntado.

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Scolari, por su parte, también ha admitido sentirse honrado por el premio. Le han preguntado acerca de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que ha señalado "totalmente disruptiva" y que afedtará a muchos sectores. El argentino se ha negado a quedarse solamente con el lado malo ante discursos que considera "demasiado apocalípticos" en lo que se refiere a la IA. "Yo soy un optimista crítico", ha admitido.

La actriz Juana Acosta ha dicho sentirse "emocionada" por recibir el premio. "Yo llevo ya viviendo aquí en España 26 años, que es un montón de tiempo, es la mitad de mi vida, entre Colombia y Latinoamérica, entonces pues yo creo que en este momento este premio creo que tiene bastante sentido y lo recibo con mucha alegría", ha celebrado. Además, considera que en el actual momento con una sociedad polarizada, es importante y oportuno potenciar lo que une a las personas.

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Marie Ledin ha bromeado con los periodistas acerca de la calidad de la gastronomía asturiana. "Mucha carne, la mejor de España diría yo", ha comentado. Ha resaltado además la limpieza de la ciudad de Oviedo.

Por último, Saúl Craviotto ha reconocido que siempre es bueno que se le reconozca a uno su trabajo y trayectoria. "Es motivante para seguir luchando y tener nuevos propósitos", ha apuntado, antes de comentar que se trata de un galardón que habla de la necesidad del diálogo entre culturas.

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