El brent baja un 0,9 %, hasta 105,69 dólares, pendiente de las tensiones en Oriente Medio

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Londres, 13 oct (EFE).- El precio del barril de brent bajó este martes un 0,9 %, hasta situarse en 105,69 dólares, mientras los operadores miran con atención a la escalada de ataques en Arabia Saudí y los posibles riesgos derivados para el suministro, y con incertidumbre a la tregua energética entre Rusia y Ucrania.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 0,96 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando terminó en 106,65 dólares.

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El crudo bajó este martes, aunque se mantiene por encima de los 105 dólares, en un contexto de optimismo sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia en torno al diésel, mientras persisten las dudas sobre el alto el fuego energético entre Moscú y Kiev anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump el fin de semana.

El Kremlin desvinculó este martes el acuerdo con Estados Unidos para el suministro de diésel ruso del nuevo plan de paz para Ucrania que, según la prensa, preparan los emisarios de la Casa Blanca en colaboración con los países europeos.

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Para la analista de mercado Fiona Cincotta, los acontecimientos entre Rusia y Ucrania han contribuido a que los precios del petróleo bajen, pero las perspectivas a más largo plazo siguen al alza "debido a la persistencia del conflicto en Oriente Medio y a que aún no hay indicios de que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz vaya a normalizarse", declaró hoy en un comentario en Forex.com.

Además de Ormuz, lo que más preocupa a los inversores en este momento es la escalada de ataques entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen, sobre todo aquellos que tienen como objetivo la infraestructura civil y energética, pues podrían afectar al suministro procedente de la región. EFE

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