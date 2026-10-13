El alcalde de Saint-Denis vuelve a marchar con estudiantes ante el "silencio" del Gobierno

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París, 13 oct (EFE).- El alcalde del suburbio parisino de Saint-Denis, Bally Bagayoko, que se convirtió en icono político y mediático de las protestas estudiantiles en Francia al interponerse entre la policía y los manifestantes, se sumó de nuevo este martes a las movilizaciones para denunciar el silencio "indigno" del Gobierno.

"Estoy aquí para decir que ya basta de ignorar la voz de los oprimidos. Estoy aquí para decir que el silencio con el que el Gobierno y el presidente de la República intentan gestionar esta situación es indigno, y esa es la razón por la que debemos ser muchísimos", aseveró Bagayoko a EFE al comienzo de las dos marchas convocadas en la capital francesa.

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El alcalde de Saint-Denis, que es la ciudad más poblada y estigmatizada del extrarradio de París, afirmó que los estudiantes tienen todo su apoyo y que estará con ellos en esta quinta jornada de huelga y de manifestaciones para "gritar" que "el Estado debe responder".

"En particular (debe responder) el presidente de la República, pero también el ministro de Educación Superior y el de Educación Nacional", precisó el primer edil, perteneciente a La Francia Insumisa (LFI), el partido izquierdista liderado por Jean-Luc Mélenchon.

Consultado sobre el protagonismo que ha adquirido, incluso a nivel internacional, después de que se viralizaran sus imágenes interponiéndose entre los estudiantes y la policía el pasado 6 de octubre, Bagayoko declaró que la "responsabilidad" que siente es como "ciudadano", como "padre de familia" y como "militante".

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"Es la responsabilidad de un militante y por eso estoy aquí, exactamente para presionar y para que la gente obtenga respuestas", consideró.

En París las manifestaciones convocadas este martes emprendieron la marcha, con miles de participantes, a partir de las 14 horas (12 GMT), con dos salidas distintas, una desde Plaza de Italia y otra desde el Ayuntamiento de la capital.

Está previsto que ambas converjan en la zona de la estación de Port-Royal antes de finalizar en las proximidades de los Inválidos, en pleno centro de París y en las proximidades de numerosos organismos ministeriales, y cerca también de la Asamblea Nacional, donde esta tarde comienza el debate en el hemiciclo de los presupuestos para 2027.

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En una jornada clave para evaluar la resistencia del movimiento de protesta, que viene perdiendo fuelle y que podría debilitarse con la llegada de las vacaciones de Todos los Santos a partir del viernes, también se sumaron a las marchas Mélenchon y otros políticos de su partido, además de la activista ecologista sueca Greta Thunberg, presente en la capital para participar en las protestas.