Los talibán suspenden a la radio en FM de la BBC, la última emisora internacional que informa en el país

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El régimen integrista de los talibán afganos ha anunciado ha suspendido las emisiones en FM de la cadena BBC en una decisión que limita seriamente el alcance de las informaciones de la última emisora internacional que trabaja dentro del país centroasiático.

"Las autoridades afganas", reza el comunicado oficial de la BBC, "han suspendido la transmisión de la emisión en FM". "Seguiremos informando de manera imparcial e independiente en pastún, dari e inglés por onda corta, onda media, por internet y por vía satélite", ha agregado.

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"Hay millones de personas en todo el país que confían en la BBC para recibir noticias e información veraces y estamos trabajando con las autoridades para abordar esta situación", concluye la radiotelevisión británica, que lleva emitiendo desde el interior de Afganistán desde 1981.

La confirmación por parte de los talibán ha venido de la mano de uno de sus portavoces del Ministerio de Información y Cultura, Jubaub Ghufran, en declaraciones a la cadena de radio afgana Hurriyat, donde se ha limitado a responder que la decisión ha venido dada tras "varias violaciones" no especificadas cometidas por el medio británico.

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