Perú permitirá a China participar en la construcción del Puerto de Corío pese los posibles recelos de EE.UU.

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El Gobierno peruano ha asegurado que China podrá participar en el desarrollo de la Terminal Portuaria de Corío, inversión valorada en 844,5 millones de dólares (754,4 millones de euros), pese a los recelos de Estados Unidos por la presencia de empresas del 'gigante asiático' en las infraestructuras comerciales latinoamericanas.

"En el Perú no tenemos restricción para ningún capital extranjero. [...] Para el proyecto del Puerto de Corío tenemos interés de inversionistas de EE.UU., China, Corea, Japón y Europa", ha explicado a 'Andina' el presidente de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio.

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El proyecto contempla una terminal multipropósito con una capacidad de hasta 932.000 toneladas de carga general y 19 millones de toneladas de graneles sólidos, sean productos agroalimentarios, mineros o industriales. El escenario más optimista fía la puesta en marcha alrededor de 2030.

El puerto aspira a convertir el sur de Perú en un nodo logístico, industrial y comercial conectado con Brasil, Bolivia y los países del Asia-Pacífico. En este sentido, China, principal socio comercial de Perú, ya controla el Puerto de Chancay.

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La primera fase necesitará de 652 millones de dólares (582,5 millones de euros) para levantar una ciudad logística de más de 34.000 hectáreas entre centros de distribución, depósitos, parques industriales y otras actuaciones.

En la segunda etapa se desembolsarán unos 109,3 millones de dólares (97,6 millones de euros) para construir un segundo amarradero para graneles, más almacenes y enlaces ferroviarios, mientras que la tercera incluye un tercer amarradero y equipamiento complementario por 83,3 millones de dólares (74,4 millones de euros).

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ProInversión y el Gobierno Regional de Arequipa han firmado un convenio de colaboración para la promoción de la 'Ciudad-Puerto Corío'. Los estudios del Ejecutivo arequipeño pronostican la creación de más de 50.000 empleos directos y 150.000 indirectos, así como un impulso del 1,9% al PIB peruano solo en la primera fase.

"La verdadera dimensión de Corío será, además del puerto, la inversión en industria, empleo y actividad económica que seamos capaces de generar. El puerto es la puerta; lo verdaderamente transformador será todo lo que consigamos construir tras esa puerta", ha abundado Del Carpio en sus declaraciones.

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