El petróleo de Texas baja un 1,24 %, hasta 92,58 dólares el barril

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Nueva York, 13 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este martes un 1,24 %, hasta los 92,58 dólares el barril, tras la subida del lunes y en un contexto de tensión geopolítica por los ataques contra infraestructuras en Arabia Saudí y Ucrania.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del crudo para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,16 dólares respecto al cierre anterior.

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Las tensiones en Oriente Medio continúan este martes después de que las defensas aéreas de Arabia Saudí interceptaron tres drones al norte de Riad, según anunció en X el portavoz de la coalición militar liderada por el país, Turki al Maliki.

El incidente se suma a los ataques de los últimos días contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad. Los ataques entre el viernes y el domingo causaron al menos 17 muertos y alrededor de 300 heridos, según las autoridades saudíes.

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La escalada ha elevado la preocupación por la seguridad de las infraestructuras y el transporte energético en la región.

En paralelo, los inversores siguen pendientes de la situación energética en Ucrania. Moscú no ha confirmado que acepte una tregua, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que sus fuerzas llevan dos días sin atacar refinerías rusas, pero acusó a Rusia de continuar sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas. EFE

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