Amaia Salamanca confiesa si le gustaría participar en el remake de 'Sin tetas no hay paraíso'

13/10/2026 Amaia Salamanca en la presentación de la nueva iniciativa solidaria de Solán de Cabras con la Asociación Española contra el Cáncer EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Mostrando una vez más su lado más solidario, Amaia Salamanca ha sido uno de los rostros conocidos que este martes ha amadrinado la presentación de la nueva iniciativa benéfica de Solán de Cabras en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer: "Reflejo de un compromiso", una obra artística digital que con las flores como protagonistas cobrará vida en los madrileños Cines Callao del 15 al 19, creciendo con cada aportación para contribuir al apoyo psicológico de pacientes y familiares.

Aportando su granito de arena a esta causa junto a Maxi Iglesias, Álex González, Kira Miró, Crys Díaz y Lulú Figueoa -que ha diseñado la nueva edición especial rosa de Solán de Cabras inspirada en su reconocible universo floral-, la actriz se ha pronunciado emocionada sobre su debut como directora de su primer corto, 'Empatía, que pone el foco en la salud mental de niños y adolescentes y su relación con las pantallas, con el que ha cumplido un sueño, revelando si como madre de tres niños fruto de su relación con Rosauro Varo -Olivia (12), Nacho (10) y Mateo (9)- está a favor o en contra de las nuevas tecnologías como herramienta de educación.

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-CHANCE: Bueno, apoyando una causa solidaria que eso siempre está muy bien.

-AMAIA: Sí, desde luego. La verdad que mi compromiso con Solán de Cabras empezó hace ya cuatro años y, bueno, encantada de estar aquí una vez más para dar esa visibilidad. -Además, qué bonito, ¿no? Como lo ha diseñado Lulú Figueroa con esas rosas que sabes que luego se van a ir sumando cada vez que la gente ponga un granito de arena, va a haber una rosa más. Han hecho una proyección aquí en Callao, donde cada vez que se haga una aportación se irán sumando flores y de ahí que la botella también tenga esas flores, como para tener esa red de apoyo emocional y eso es lo que simboliza la flor, que a pesar de que tú puedas hacer una mayor o menor aportación, que todas ellas van sumando.

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-CH: No sé qué nos puedes decir un poco en cuanto a la prevención. Lo importante que es en esta enfermedad la prevención, concienciar un poco a la gente.

-AMAIA: Claro, de hecho esta campaña es un poco para dar esa visibilidad y yo creo que por desgracia todos conocemos a alguien que ha padecido cáncer, cáncer de mama, y yo creo que es muy importante que se hagan esos chequeos rutinarios para siempre intentar tomar las medidas necesarias para que todo salga lo mejor posible. Desde aquí, desde Solán de Cabras, lo que se hace con el beneficio de las botellas que se van vendiendo de esta botella especial, va directamente para ayuda psicológica. Para pacientes a los que se lo han diagnosticado o familiares que necesiten sentirse como arropados y apoyados por especialistas.

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- CH: Con la acción de la ayuda psicológica que acabas de decir, quería preguntarte por tu último proyecto, que has pasado actriz a directora, ¿no? Y además uno de los cortos que se trata, la salud mental.

-AMAIA: Exacto. En este caso trata más del mundo adolescente y un poco de las nuevas tecnologías que están apareciendo y que a lo mejor nosotros no sabemos... Bueno, si son nuevas también para nosotros, para los padres, pues imagínate para una persona adolescente que está desarrollando su cerebro y su manera de ser y su manera de relacionarse con las redes sociales y todo. Y me causaba bastante intriga el ver cómo se van a desarrollar los adolescentes con ello y ver un poco las causas de lo que puede suceder si no hay una educación sobre estas redes sociales, sobre la inteligencia artificial, sobre estas nuevas tecnologías.

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-CH: ¿Te preocupan en ese sentido tus hijos? ¿Hablas con ellos de estos temas?

-AMAIA: Bueno, claro. Al final como madre siempre quieres estar apoyando y ayudando, y prestando especial interés en cómo se van desarrollando ellos y entonces hay que dar una educación en las redes sociales. Y no es fácil porque hay una evolución tan rápida en tan poco tiempo que yo creo que muchas veces los padres tampoco sabemos cómo hacer. O sea, como creemos que muchas veces está regulado de una manera determinada y decimos "bueno, si existe es porque estará bien, no pasa nada. Si nadie lo ha prohibido, si te puedes bajar una aplicación con 13 años, será porque no pasa nada malo, no es nada nocivo". Y no es real. En realidad hay muchas cosas que son muy nocivas y creo que no debemos mirar hacia otro lado con respecto a eso, porque creo que pueden causar muchos problemas en los adolescentes.

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-CH: Esto ya suena un poco más personal, pero ¿eres de las que estás a favor o en contra de las pantallas para los niños?

-AMAIA: Como todo, parece que siempre estás en un bando o estás en el otro. Yo siempre he sido más... Creo que hay muchas cosas positivas en el mundo de la tecnología y que nos ayudan en infinidad de cosas pero dejar la educación solo a las pantallas también es lo que me parece contraproducente y que no debería ser así. Entonces un mix, se debe encontrar un equilibrio en la educación y por eso los adultos, y los padres y los profesores tenemos que ser partícipes de todo eso.

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-CH: ¿Te gustaría repetir como directora? ¿Esta experiencia cómo ha sido y te atreverías con algo más largo?

-AMAIA: Bueno, a ver, esto ha sido como el inicio. Terminé el rodaje, que es el rodaje de un corto, y fue hace dos semanas. Y ahora queda una etapa que es nueva para mí, que es muy chula, y que estoy aprendiendo muchísimo porque no había dirigido, y ahora también la producción, el montaje, la postproducción, la distribución... Un mundo nuevo del que estoy aprendiendo mucho y ya veremos en un futuro a ver por dónde va esto.

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-CH: Ha vuelto 'Compañeros', vuelven un montón de series. Es verdad que en 'Sin tetas no hay paraíso' ha habido dos finales. ¿Tú te imaginas un reencuentro con el final feliz de todos los de 'Sin tetas no hay paraíso'?

-AMAIA: Buah, sería maravilloso, claro que sí. Efectivamente, yo creo que el mundo millennial es muy nostálgico. Yo me considero una persona súper nostálgica y como que pienso mucho en mi época del colegio y todo eso. 'Compañeros' formaba parte de esa época y me encanta que vayan a hacer este remake. Y bueno, si hubiera la posibilidad de juntarnos todos los de 'Sin tetas no hay paraíso', pues es maravilloso.

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-CH: ¿Alguna vez os lo planteáis entre vosotros? Por ejemplo, con Miguel Ángel Silvestre, con el que hablas bastante.

-AMAIA: Alguna vez sí que ha habido alguna reunión incluso como para... Pero bueno, al final no ha llegado a más. Pero sí, alguna reunión ha habido.