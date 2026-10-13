Belarra acusa a Sánchez de "vulnerar derechos" en Ceuta: "Capturan a migrantes con engaños para deportarlos ilegalmente"

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La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "vulnerando derechos" de las personas migrantes en Ceuta.

"La visita de los reyes a Ceuta se da en el marco de las denuncias que distintos medios están haciendo sobre devoluciones ilegales que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez en la frontera. Están capturando con engaños a personas migrantes que llegaron a este país buscando una vida mejor para deportarlos ilegalmente", ha denunciado.

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La también secretaria general de Podemos ha destacado que, según medios como eldiario.es o Diario Red, "son los propios policías quienes les están diciendo a las personas migrantes que esas devoluciones ilegales se hacen en el marco de un acuerdo entre el Gobierno de España y Marruecos."

"Es otro ejemplo más de la absoluta falta de transparencia que ha tenido el Gobierno con esta terrible situación que se ha vivido en Ceuta y otro ejemplo más de cómo este Gobierno está vulnerando derechos en la frontera, como ya denunciamos hace unas semanas con esas torturas propias de Guantánamo", ha advertido.

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En este punto, Belarra ha calificado de "vergüenza" lo que está haciendo el Gobierno en Ceuta. "Tiene qu eterminar. Si quieren defender la soberanía de Ceuta ya saben lo que tienen que hacer, que se la reconozca como comunidad autónoma, que se refuercen los servicios públicos, la presencia del Estado", ha propuesto.

"Reforcemos la presencia del Estado garantizando derechos, reconociendo a Ceuta como comunidad autónoma. Menos titulares, menos bombo y platillo y más hacer, que es lo que les hace falta a los ceutíes y a las personas migrantes que están allí, que están viendo vulnerados sus derechos", ha zanjado la diputada de la formación morada.

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