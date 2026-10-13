JPMorgan eleva un 6% el beneficio en el tercer trimestre

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JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, obtuvo un beneficio neto de 15.305 millones de dólares (13.686 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 6% en comparación con el resultado contabilizado un año antes, según las cifras publicadas este martes por el coloso de Wall Street.

Los ingresos netos de la firma estadounidense entre julio y septiembre sumaron un total de 50.172 millones de dólares (44.866 millones de euros), un 8% por encima de la cifra de negocio anotada por la entidad un año antes.

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A su vez, las provisiones por riesgo de crédito contabilizadas en el trimestre alcanzaron los 2.743 millones de dólares (2.453 millones de euros), un 19% por debajo que las asumidas entre julio y septiembre de 2025, mientras que hasta septiembre sumaron 7.765 millones de dólares (6.944 millones de euros), también un 19% menos.

De este modo, en los nueve primeros meses del año, el beneficio neto de JPMorgan aumentó un 20% interanual, hasta 52.954 millones de dólares (47.354 millones de euros), mientras que la cifra de negocio neta aumentó un 15%, hasta 157.355 millones de dólares (140.713 millones de euros).

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"La firma registró otro trimestre de sólidos resultados", ha declarado Jamie Dimon, presidente y consejero delegado del banco.

"La economía estadounidense siguió impulsada por una sólida inversión empresarial y un gasto de consumo sostenido. Sin embargo, persisten importantes déficits fiscales, una inflación persistente, precios de activos elevados, tipos de interés al alza y condiciones geopolíticas cambiantes", ha advertido el banquero, para quien, si bien estas fuerzas pueden ser manejables, JPMorgan se mantiene preparado para una amplia gama de escenarios.

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