Alemania confirma una tasa de inflación del 3,3% en septiembre, la más alta en casi 3 años

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La tasa de inflación general de Alemania se situó en el 3,3% en el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento de cuatro décimas respecto al 2,9% registrado en agosto y la mayor subida interanual de los precios desde diciembre de 2023, según la segunda lectura del dato publicada este martes por la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Asimismo, la tasa de inflación armonizada de Alemania, empleada por Eurostat en sus estadísticas, también registró una subida de cuatro décimas en septiembre, hasta el 3,3% interanual.

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"La tasa de inflación superó el tres por ciento en septiembre, alcanzando así un nuevo máximo este año", ha comentado Ruth Brand, presidenta de Destatis, quien ha señalado que la evolución de los precios de la energía fue la responsable del aumento de la inflación.

La subida de los precios durante el mes pasado obedeció al fuerte encarecimiento de la energía, con un alza interanual del 14,9%, frente al 10,5% de agosto, lo que refleja el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios del gas y del petróleo.

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De su lado, los alimentos subieron un 0,4%, tras el incremento del 0,1% interanual en agosto, mientras que los servicios se encarecieron un 2,7%, frente al 2,8% del mes anterior, y los precios de los bienes subieron un 3,8%, ocho décimas más.

De este modo, la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, se mantuvo en el 2,4%, repitiendo el mismo dato de julio y agosto.