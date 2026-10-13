Abinader advierte sobre gobernantes que "cambian la Constitución" para continuar en poder

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Santo Domingo, 13 oct (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, advirtió este martes que uno de los "principales desafíos" que enfrenta la democracia en América Latina es el "continuismo" de gobernantes que "cambian la Constitución" para prolongar su permanencia en el poder.

"Ese (es) el problema de un líder que piensa que va al gobierno y es el único que puede gobernar, y luego cambia la Constitución para continuar, y continuar, y continuar. Y esa es la historia que se repite en cada país", indicó Abinader en un discurso en Praga donde participó en el Forum 2000, un evento internacional sobre democracia y derechos humanos.

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El mandatario dominicano contrastó los "avances democráticos dominicanos con las dificultades institucionales que enfrentan países como Nicaragua y Cuba", según un comunicado de la Presidencia.

Al mismo tiempo, Abinader reconoció la trayectoria de naciones como Uruguay y Chile, caracterizadas por la "fortaleza de sus instituciones democráticas".

El jefe de Estado aseguró que la "mejor manera de fortalecer la democracia es mejorar la vida de la gente".

"Debemos estar ética y moralmente obligados a practicar una democracia resolutiva, que resuelva problemas, cree nuevas oportunidades y amplíe los límites de la libertad en el más amplio sentido de todos nuestros conciudadanos", explicó.

En ese sentido, llamó a defender la democracia con "firmeza, integridad y renovación".

"Firmeza para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Integridad para mantenernos fieles a nuestras convicciones democráticas. Y renovación para preparar nuestras instituciones ante un mundo que será profundamente distinto al que conocemos hoy".

Entre los asistentes al Forum 2000 estuvieron los expresidentes Álvaro Uribe, de Colombia; Ian Khama, de Botsuana y Milo Dukanoviç, de Montenegro, así como el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

También estuvo presente el escritor israelí Yuval Noah Harari, autor de afamadas obras como 'Sapiens', 'Homo Deus' y 'Nexus'. EFE