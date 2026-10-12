Colombia propone revisar el mandato de la misión de la ONU sobre la reforma rural

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Naciones Unidas, 12 oct (EFE).- El canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, propuso este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU revisar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en su país y defendió que la implementación de la reforma rural integral debe integrarse en las instituciones estatales.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre el acuerdo de paz de 2016, Bula planteó que el mandato de la misión se focalice en la premisa de que "sin seguridad no hay paz" teniendo en cuenta el valor que aporta la verificación internacional.

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"La reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las FARC-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional", aseguró.

En cambio, sostuvo que "la reforma rural integral tiene una naturaleza distinta".

El canciller defendió que esta constituye una "política pública estructural, multisectorial y de largo plazo", que, a su juicio, debe "integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano".

Actualmente, el Gobierno de Colombia ya ejecuta la reforma, mientras que la misión de la ONU observa y verifica los avances de la implementación del acuerdo en esta materia.

"El acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del estado colombiano", detalló.

Para el canciller, el cumplimiento de estas obligaciones exige una acción a largo plazo que trasciende "el alcance y la duración de una misión especial de verificación".

"Lo que se propone no es modificar la obligación sustantiva del estado ni el apoyo a nuestros socios, sino el mecanismo extraordinario de verificación", matizó antes de reconocer que la decisión corresponde al Consejo de Seguridad.

Minutos antes, el representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella que concrete cómo implementará el acuerdo de paz para Colombia de 2016.

Jenča reconoció en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia que el nuevo Gobierno colombiano ha manifestado "su intención de cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo", pero que "aún no ha definido plenamente su enfoque para la aplicación".

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