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El líder del partido árabe israelí Ra'am, Mansour Abbas, ha confirmado este sábado que considera a Hamás una organización terrorista, un requisito planteado por el dirigente opositor Gadi Eisenkot en el marco de las negociaciones para formar un gobierno alternativo que desplace del poder al primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Si bien durante una entrevista con el Canal 12 israelí Abbas ha evitado pronunciarse de forma explícita, sí ha declarado que ha votado a favor de un proyecto de ley para crear una comisión de investigación sobre el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, un texto cuya nota explicativa califica al grupo islamista como organización terrorista.

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De este modo, Abbas cede en una de las exigencias planteadas por el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, dentro de las negociaciones para articular en la Knesset una coalición capaz de desbancar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, antes del 8 de diciembre, fecha límite fijada por el presidente israelí, Isaac Herzog, para formar gobierno.

Hasta ahora, Abbas se había abstenido de relacionar a Hamás como un grupo terrorista, lo que ha llevado a Netanyahu a tachar la reciente declaración del líder árabe de "engaño".

Ante el temor de quedar desplazado de un futuro gobierno israelí, el primer ministro en funciones ha anunciado su disposición a pactar un gobierno de unidad con Eisenkot, en el que el propio líder de Yashar sería el primero en el cargo de primer ministro, que rotaría para que Netanyahu ocupara el puesto en la segunda mitad de la legislatura.

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