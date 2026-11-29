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Río de Janeiro, 28 nov (EFE).- Río de Janeiro encendió este sábado su tradicional árbol flotante de Navidad, uno de los símbolos más reconocidos de las fiestas de fin de año en Brasil y que este año cumple tres décadas de historia.

Más de 20 kilómetros de luces de LED hicieron brillar la estructura navideña de 60 metros de altura, pese a la persistente lluvia y a la neblina que cubrió a la laguna Rodrigo de Freitas, donde se levanta el árbol navideño, en el barrio de Ipanema.

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Pese al clima, miles de personas asistieron con sombrillas e impermeables al lugar para ser testigos del espectáculo visual previsto para 2026, que narra con imágenes sobre el árbol los últimos 30 años de historia de la ciudad y del mundo.

El show comenzó con 12.000 puntos de luz en movimiento que fueron formando el pino, en una representación del nacimiento del emblemático árbol flotante.

El espectáculo continuó con imágenes de adornos navideños clásicos y objetos alusivos al paso del tiempo, para luego terminar con una visión futurista del árbol.

El acto de inauguración también contó con un concierto de villancicos y un espectáculo pirotécnico, dando inicio a la temporada navideña que se prolongará hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes.

Desde el 25 de noviembre de 1996, cuando se levantó el primer árbol flotante en la laguna hace tres décadas, la estructura se ha consolidado como una de las principales atracciones navideñas de Brasil y uno de los eventos más esperados del calendario turístico de Río, atrayendo cada año a miles de visitantes y residentes a las orillas de la emblemática laguna carioca. EFE

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(foto)(video)